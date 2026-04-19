Le saviez-vous : certains abonnés Freebox profitent des avantages fidélité exclusifs de Canal+

Canal+ Le Club, un avantage discret mais bien réel qui vient enrichir l’écosystème des abonnés Freebox disposant d’une offre Canal+ (hors TV by Canal et Famille by Canal).

Chaque semaine, le programme de fidélité Canal+ Le Club permet aux abonnés de la chaîne cryptée d’accéder à une multitude d’avantages : avant-premières, événements sportifs, spectacles ou encore séjours. Un privilège auquel peuvent prétendre certains abonnés Freebox… mais pas tous. Les détenteurs d’une Freebox Ultra avec Canal+ La Chaîne inclus peuvent en effet accéder à ce programme de fidélité. En revanche, les Freenautes qui disposent uniquement de bouquets comme TV by Canal ou Famille by Canal en sont exclus, conformément aux conditions fixées par le groupe. Les abonnés Freebox avec une autre offre Canal+ en cour peuvent en revanche également en profiter.

Le fonctionnement reste simple : chaque semaine, des jeux concours sont proposés autour de thématiques variées, cinéma, sport, musique ou divertissement avec à la clé des invitations et expériences exclusives. Des opérations spéciales permettent par exemple de tenter sa chance pour assister à des avant-premières de séries, à des événements culturels ou encore à de grandes compétitions sportives. Au-delà des tirages au sort, CANAL+ LE CLUB donne également accès à des offres partenaires (Apple Music, Center Parcs, Smartbox.) Les abonnés peuvent ainsi bénéficier de tarifs préférentiels auprès de marques ou d’acteurs du divertissement, qu’il s’agisse de plateformes musicales, de salles de spectacles ou d’expériences loisirs. Pour en profiter, il suffit de se connecter à son compte via l’application Canal+, puis de se rendre dans la rubrique dédiée “LE CLUB”, ou directement sur le site du programme. L’inscription aux offres se fait ensuite en quelques clics.

Les offres du moment

Quelques exemples d’offres proposées actuellement donnent un bon aperçu de la diversité du programme. Les abonnés peuvent tenter de remporter des séjours pour assister aux finales européennes de football, avec des destinations comme Budapest pour la Ligue des champions, Leipzig pour la Conference League ou encore Istanbul pour l’Europa League.Le sport reste d’ailleurs très présent, avec aussi des places pour le Top 14, la Pro D2 ou encore le Grand Prix de France MotoGP, mais aussi des expériences plus originales comme des dossards pour des événements running comme le RunFest.

Côté divertissement, CANAL+ met en jeu des invitations pour des spectacles à l’Olympia dans le cadre de “La Loge CANAL+”, ou encore des places pour des soirées humour, comme un spectacle de Alexandre Kominek. Les abonnés peuvent également accéder à des avant-premières, à l’image du film C’est quoi l’amour ?, ou encore à des événements originaux comme le ciné-concert Bugs Bunny at the Symphony.

Le programme inclut aussi des gains plus classiques, comme des livres, abonnements ou produits culturels, à l’image du magazine Pif Gadget, ainsi que des offres permanentes. Parmi elles, l’opération CinéDuo permet par exemple de bénéficier d’une place de cinéma offerte pour une achetée chaque semaine.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox