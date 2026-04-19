Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : 7 chaînes débarquent sur les Freebox, un cadeau pour beaucoup d’abonnés, etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une évolution tarifaire, une mise à jour ou une annonce stratégique, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel.

Nouveautés Free

Free offre à nouveau HBO Max avec Eurosport 1 et 2 à de nombreux abonnés Freebox Révolution avec TV by Canal, Ultra, Révolution Light et mini 4K. Plus d’infos…

Bonne nouvelle pour certains abonnés Freebox, TV by Canal s’enrichit enfin d’une chaîne supplémentaire, Love Nature. Plus d’infos…

Free intègre deux nouvelles chaînes linéaires sans surcoût dans les Freebox et Free TV+, Music Box Classic et Svoboda+. Plus d’infos…

Free lance 3 nouvelles chaînes TV gratuites sur les Freebox et Free TV pour tous, Winamax Sport TV, Winamax Poker, et So Foot+. Plus d’infos…

Freebox TV : une nouvelle chaîne Russia’s Future s’ajoute à un pack déjà bien fourni. Plus d’infos…

Free officialise le lancement de 3 nouvelles fonctionnalités très utiles sur la Freebox mini 4K malgré son ancienneté (npvr, start over, poursuite sur mobile de la lecture d’un programme commencé sur le Player TV). Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : trois nouveaux jeux à récupérer gratuitement (Snake Core, Monster Harvest et Detective Agency: Gray Tie – CE). Plus d’infos…

Freebox : Canal+ dégaine une nouvelle offre spéciale à moins de 20€ avec tout son sport premium, ses chaînes et du cinéma ultra récent. Plus d’infos…

Free Mobile lance les “Petits prix 5G+”. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Free, Bouygues Telecom et Orange “entrent en négociations exclusives” pour racheter SFR, avec une nouvelle offre de 20,35 milliards d’euros. Plus d’infos…

Abonnés au forfait 5G+ de Free : il est possible de faire des allers-retours avec Free Max sans délai d’attente. Plus d’infos…

Free veut fusionner ses centres d’appels dans une nouvelle entité « Free Assistance », la CGT saisit la justice. Plus d’infos…

Une chaîne TV iconique française, MCM, va disparaître : clap de fin annoncé sur les box de Free, Orange, SFR et Bouygues. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox