Abonnés au forfait 5G+ de Free : il est possible de faire des allers-retours avec Free Max sans délai d’attente

Passer à l’illimité à l’international ou en France, pour les vacances ou pour une période courte, c’est possible chez Free Mobile et les abonnés au forfait 5G+ n’auront pas à garder leur offre plus longtemps que nécessaire.

Le forfait Free Max est une offre résolument fournie, mais que l’on peut vouloir pour des situations bien particulières, surtout lorsque l’on est déjà abonné Free 5G+. Remplacer une box pour un temps précis en profitant de l’illimité en France, ou bénéficier des destinations exclusives et de l’illimité pendant ses voyages, par exemple. Nous vous avions déjà expliqué que la migration vers le forfait Free Max était gratuite, mais que le retour à son forfait initial était payant (10€ de frais). Cependant, il restait encore une chose à éclaircir.

Dans le cadre d’un passage du forfait à 2€ au forfait Free Max, il était indiqué que pour le retour, les abonnés devaient attendre “trois mois complets et réglés” avant de pouvoir demander à repasser à leur forfait à 2€. Sur l’article dédié au forfait Free 5G+, cette mention n’apparaissait pas mais le doute restait permis : y aurait-il un délai de carence également et l’abonné devrait-il rester trois mois chez Free Max avant de pouvoir retourner sur son forfait 5G+ classique ?

Free nous a depuis directement contacté pour nous affirmer qu’aucun délai de carence n’était appliqué pour repasser du forfait Free Max au Forfait Free 5G+. Il est donc possible, pour un abonné Free 5G+, de prendre le forfait pendant un mois (ou plus), sans se soucier d’un quelconque délai lorsqu’il souhaitera revenir à son offre à 19.99€/mois. Une bonne opportunité pour certains cas où vous souhaitez profiter de l’illimité sur une courte période. Pour cela, il vous suffira de vous rendre sur votre espace abonné mobile, que ce soit sur l’appli Free ou depuis un navigateur, puis d’aller dans la rubrique Mon compte – Mon offre, puis de cliquer sur changer de forfait. La transition aura lieu à la date de facturation, qui sera indiquée lorsque vous validez votre choix, et les frais de 10€ vous seront prélevés sur la facture du mois en cours.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox