Free offre à nouveau HBO Max avec Eurosport 1 et 2 à de nombreux abonnés Freebox

Après une première opération similaire en février, Free remet en avant la formule HBO Max avec option sport. De nombreux abonnés Freebox voient actuellement apparaître une nouvelle offre incluant un mois gratuit avec Eurosport 1 et 2 directement dans leur espace client.

Free propose de nouveau à une large partie de ses abonnés Freebox une offre promotionnelle comprenant HBO Max Basic avec publicité et l’option Sport, incluant l’accès à Eurosport 1 et Eurosport 2. Cette formule est affichée avec un mois offert, avant un passage à 10,99 €/mois, avec deux écrans simultanés en Full HD.

Selon nos constatations, cette proposition apparaît actuellement sur les espaces abonnés de nombreux clients Freebox, notamment sur les offres Révolution avec TV by Canal comme le rapporte Busyspider, mais pas seulement, puisque la promo est accessible aussi sur Freebox Révolution Light, mini 4K et Freebox Ultra. L’opérateur semble ainsi relancer une mécanique déjà observée plus tôt dans l’année. En effet, une opération similaire avait été déployée en février, permettant déjà à certains abonnés, en particulier sur Freebox Ultra et Révolution, de profiter d’un mois offert.

Si Eurosport 1 reste inclus pour les abonnés Freebox qui disposent de TV by Canal , Eurosport 2 n’est accessible que via l’option Sport de HBO Max, ce qui renforce l’intérêt de ce type de promotion. Après vérification, l’offre ne s’affiche toutefois pas sur certains comptes Freebox Pop testés. Explication possible, les abonnés ayant déjà bénéficié d’une offre promotionnelle HBO Max, un ou plusieurs mois offerts, pourraient ne pas être éligibles à cette nouvelle campagne. N’hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous en profitez ou non selon votre modèle de Freebox, Delta par exemple.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox