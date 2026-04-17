Abonnés Freebox et Amazon Prime : trois nouveaux jeux à récupérer gratuitement

Entre arcade nerveuse, enquête mystérieuse et aventure agricole pleine de créatures étonnantes, la sélection de jeux PC de la semaine joue sur des univers variés et accessibles.

Cette semaine, Luna (ex-Prime Gaming) propose l’arrivée de trois nouveaux titres à récupérer : un jeu d’arcade revisité dans un contexte de guerre intergalactique, une enquête remplie d’objets cachés et une aventure agricole mêlant exploration et combats. Ces jeux sont comme d’habitude disponibles pour une durée limitée, mais une fois récupérés, vous les conservez indéfiniment, et pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Freebox Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel.

Commençons avec Snake Core (GOG). Ce jeu d’arcade revisite le principe de Snake en l’intégrant dans une guerre intergalactique contre une menace extraterrestre. Vous dirigez une équipe de soldats à travers différentes missions allant de la destruction d’ennemis à la défense de positions stratégiques.

Avec ses nombreux modes et ses parcours à embranchements multiples, le jeu propose de choisir sa route vers le boss final tout en améliorant ses unités grâce à des bonus, dans un esprit très orienté score et compétition.

Enchaînons avec Detective Agency: Gray Tie – CE (Legacy Games). Dans cette enquête, vous incarnez la détective Amanda chargée de résoudre un braquage audacieux aux côtés de son assistant. L’aventure vous mène notamment à Amsterdam, sur les traces d’un mystérieux voleur.

Entre exploration de lieux dangereux, objets cachés et énigmes, vous devrez percer les secrets de l’affaire. Mais au fil de l’enquête, les événements prennent une tournure plus dramatique que prévu.

Et enfin, voici Monster Harvest (Epic Games Store). Dans cette aventure agricole, vous débutez une nouvelle vie à Planimal Point en développant votre ferme et en personnalisant votre maison.

Le jeu se distingue par son système de mutations : grâce à des Slimes, vos cultures peuvent devenir des créatures appelées planimals, qui vous accompagnent en combat et en exploration. Entre gestion, saisons changeantes et affrontements au tour par tour, l’expérience mêle simulation et aventure.

Comment récupérer ces jeux

Pour profiter de ces titres, il suffit de se rendre sur Prime Gaming et de les réclamer avec son compte Amazon Prime. À noter, pour Epic Games, il vous faudra lier votre compte à celui d’Amazon, tandis que pour GOG et Legacy Games, un code vous sera fourni à activer sur le launcher correspondant.

Une fois récupérés, les jeux restent accessibles dans votre bibliothèque via la plateforme associée.

Pour les abonnés Freebox, l’accès à ces avantages est simple : il suffit d’activer Amazon Prime depuis son espace abonné lorsque celui-ci est inclus dans l’offre. Vous pourrez alors récupérer les jeux proposés régulièrement par Prime Gaming, à condition de les ajouter à votre bibliothèque avant la date limite.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox