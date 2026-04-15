Free Mobile lance les “Petits prix 5G+”

Des smartphones 5G à bas prix, avec remises immédiates et ODR ciblées, certaines réductions sont réservées aux abonnés Free.

Free Mobile met en avant une nouvelle opération “Petits prix 5G+” jusqu’au 6 mai prochain sur une sélection de smartphones compatibles comme les iPhone 17e et 16e, Samsung Galaxy A37 5G, Redmi Note 14 (dont Pro+ 5G), Honor 600 Lite 5G ou encore Galaxy A26 et A17 5G. Les offres reposent sur deux mécanismes distincts. D’un côté, des remises immédiates, appliquées directement au moment de l’achat et accessibles à tous les clients, qu’ils soient déjà abonnés ou non. De l’autre, des offres de remboursement (ODR), généralement comprises entre 30€ et 100€, qui viennent réduire le coût total mais sous conditions. Crtaines sont réservées aux abonnés Free Mobile, avec des critères précis. Pour en bénéficier, il faut être client d’un Forfait Free 5G+, Série Free ou Forfait Free Max.

La demande doit être effectuée après réception du produit, et le remboursement est versé sous forme d’avoirs déduits des factures mobiles dans les mois suivants. L’ensemble de ces offres s’appuie sur Free Flex, la formule de location avec option d’achat. Le fonctionnement est standard : un premier paiement, puis 24 loyers mensuels. À la fin du contrat, le client peut restituer le smartphone ou lever l’option d’achat pour en devenir propriétaire.

Les mensualités affichées parfois inférieures à 10€, voire autour de 3 à 6€, incluent donc à la fois les remises immédiates et les ODR. Elles ne reflètent donc pas directement le coût total, qui dépend du versement initial, du calendrier des remboursements et de la décision finale d’achat.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox