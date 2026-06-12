Free TV Web fait monter la température avec trois nouveaux services pour adultes pour les abonnés Freebox

Après le lancement de « X à la demande » et « X illimité » en début d’année, Free enrichit à nouveau son catalogue de contenus pour adultes accessibles via la version web de Free TV.

Déjà proposées sur les players Freebox, les offres Dorcel Club, XXL Illimité et Vixen Club font désormais leur apparition sur la version web de Free TV. Les abonnés peuvent ainsi y accéder directement depuis un navigateur compatible, après saisie du code parental requis. Ces nouvelles arrivées font suite à l’intégration en janvier dernier des services « X à la demande » et « X illimité » sur Free TV Web dans l’ espace VOD, puis Adulte.

Chacun des trois nouveaux services ajoutés est proposé au tarif habituel de 14,99 euros par mois sans engagement, mais bénéficie actuellement d’une offre promotionnelle permettant de profiter du premier mois à moitié prix, soit 7,49 euros. Pour les utilisateurs souhaitant un accès ponctuel, les trois plateformes proposent également une formule 24 heures en illimité à 7,99 euros, sans souscription mensuelle. Comme pour les précédents services pour adultes lancés en janvier, ces offres restent réservées à la version web de la plateforme, les règles des boutiques d’applications d’Apple et de Google limitant la diffusion de ce type de contenus sur iOS et Android.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox