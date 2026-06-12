Disney+ signe avec une grosse plateforme d’animation pour enrichir son catalogue

Disney+ va considérablement renforcer son catalogue anime en France. La plateforme s’associe à ADN pour proposer plus de 1 500 épisodes supplémentaires, ainsi que des nouveautés diffusées presque en même temps qu’au Japon.

La plateforme enchaîne les partenariats cette semaine. Après la chaîne l’Équipe, c’est au tour d’une partie du catalogue d’ADN de rejoindre le giron de Mickey.Disney+ va prochainement enrichir son offre d’animation japonaise en France grâce à un partenariat stratégique avec Animation Digital Network (ADN). La plateforme accueillera plus de 1 500 épisodes issus du catalogue du spécialiste français de l’anime, avec notamment des séries populaires et des nouveautés diffusées en simulcast avec le Japon.

Disney+ et ADN, filiale de Media-Participations et acteur majeur du streaming d’animes en France, annoncent une collaboration visant à renforcer la présence de l’animation japonaise sur la plateforme. Les abonnés pourront retrouver un catalogue élargi comprenant des séries emblématiques comme Naruto, Assassination Classroom ou encore The Eminence in Shadow.

Ce partenariat ne se limite pas à un ajout massif de contenus existants. Disney+ annonce également la mise en place d’un flux régulier de nouvelles séries, avec plusieurs titres proposés chaque année en simulcast, c’est-à-dire quasiment en même temps que leur diffusion au Japon.

Cette arrivée intervient alors que la France représente le premier marché de l’anime dans la zone EMEA. Porté par une communauté de fans très active, le genre continue de gagner en popularité auprès d’un public de plus en plus large, qui recherche aussi bien des grands classiques que des productions plus spécialisées.

Avec cette collaboration, Disney+ poursuit le développement de son offre anime. La plateforme dispose déjà de plusieurs licences populaires comme One Piece, Bleach Thousand Year Blood War ou Dragon Ball Z Kai, et souhaite désormais aller plus loin en s’appuyant sur l’expertise d’ADN.

Le partenariat pourrait également ouvrir la voie à de nouveaux projets. Disney+ et ADN évoquent des opportunités de co-développement d’œuvres originales françaises autour de l’animation japonaise, avec l’ambition de créer de nouveaux contenus pensés pour le public local.

« L’animation occupe une place centrale sur Disney+, et l’anime est devenu un pilier de notre offre en France, porté par un engouement croissant. Cette collaboration avec ADN, expert dans son domaine, ne se limite pas à enrichir notre catalogue : il marque une nouvelle étape, avec l’ambition de développer des animes originaux français et à contribuer à installer durablement l’anime au cœur du paysage audiovisuel français », explique Hélène Etzi, Présidente de The Walt Disney Company France.

De son côté, ADN estime que cet accord permettra de toucher un public encore plus large. « Rendre l’animation japonaise plus accessible, soutenir la croissance de l’écosystème de l’anime et entretenir des relations étroites avec les communautés de fans ont toujours été au cœur de notre mission », indique Julien Lemoine, Président d’ADN.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox