Disney+ intègre pour la première fois une chaîne TV française, et c’est disponible sur les Freebox

La plateforme aux grandes oreilles franchit une nouvelle étape en France en intégrant pour la première fois une chaîne en direct à son abonnement. La chaîne L’Équipe est désormais accessible aux abonnés avec ses compétitions et émissions sportives.

Disney+ enrichit son offre en France avec l’arrivée d’une chaîne en direct directement accessible depuis son abonnement. Pour la première fois, les abonnés de la plateforme peuvent regarder la chaîne L’Équipe sans passer par un autre service.

La plateforme de streaming propose désormais l’intégralité des programmes de la chaîne sportive en direct, avec notamment la diffusion de nombreuses compétitions majeures. Les abonnés Disney+ peuvent ainsi suivre les 24 Heures du Mans, la Coupe du monde et les championnats du monde de biathlon, la Diamond League, la Supercoupe d’Espagne, le Dakar ou encore les compétitions de l’European Table Tennis Union. Selon nos constatations, la section “en direct” est déjà intégrée sur la version de l’application disponible sur les Freebox, notamment sur le player Devialet de la Freebox Delta.

Cette arrivée marque une nouvelle étape pour Disney+ en France, qui commence à renforcer sa présence dans le sport en direct. La plateforme avait déjà intégré ESPN à son catalogue plus tôt dans l’année, avec notamment des événements comme l’UEFA Women’s Champions League.

Avec L’Équipe, Disney+ ne propose pas uniquement des retransmissions sportives. Les abonnés retrouvent également les émissions emblématiques de la chaîne comme L’Équipe du Soir, L’Équipe de Greg ou encore L’Équipe de Choc, avec des analyses, des débats et des actualités autour des grands événements sportifs.

Cette intégration permet aussi de suivre des rendez-vous particulièrement attendus, comme les analyses autour de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, en complément des films, séries et productions originales déjà disponibles sur Disney+.

Pour la chaîne L’Équipe, cette collaboration représente une nouvelle manière de toucher son public. Elle permet au groupe d’élargir sa diffusion tout en conservant son positionnement autour de l’expertise sportive, des débats et du partage de la passion du sport. La chaîne L’Équipe est désormais accessible aux abonnés Disney+ en France sans coût supplémentaire. La plateforme est disponible à partir de 6,99 euros par mois et permet d’accéder à son catalogue de séries, films, documentaires et contenus sportifs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox