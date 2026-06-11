Free lance un grand dispositif pour une 5G jusqu’à 4 fois plus puissante dans 26 festivals de l’été

Hellfest, Solidays, Vieilles Charrues, Delta Festival ou encore les Eurockéennes : Free déploie des infrastructures mobiles temporaires les grands rendez-vous de l’été afin d’éviter les saturations de son réseau.

En ce début de saison des festivals, Free annonce le déploiement d’un important dispositif de renforcement de son réseau mobile partout en France. L’opérateur prévoit cette année encore d’accompagner les grands rassemblements estivaux grâce à des infrastructures temporaires capables d’absorber les pics de trafic générés par des dizaines de milliers de festivaliers. Dans son communiqué publié ce 11 juin, Free explique mettre en service des stations mobiles autonomes sur les principaux festivals et événements de l’été 2026. Une carte diffusée à cette occasion en recense 26 réparties sur l’ensemble du territoire.

Parmi les événements concernés figurent notamment le Hellfest, les Vieilles Charrues, Solidays, le Festival Beauregard, les Eurockéennes de Belfort, Musilac, le Delta Festival, le Rose Festival, le Cabaret Vert ou encore la Foire aux Vins de Colmar. L’Île-de-France est particulièrement bien représentée avec six grands rendez-vous couverts, dont Solidays, We Love Green, Marvellous Island, Electric Park, le Cercle Festival Bourget et la Fête de l’Humanité. On le sait, la forte concentration de population sur une zone réduite entraîne une explosion du trafic data, tandis que certains sites sont implantés loin des infrastructures télécoms permanentes. Pour maintenir une bonne qualité de service, Free déploie donc des équipements spécifiques capables de venir renforcer ponctuellement son réseau.

Des stations mobiles conçues par Free

Pour assurer cette couverture renforcée, l’opérateur utilise deux types d’installations temporaires : des camions antennes et des remorques antennes. Équipés de mâts pouvant atteindre 20 mètres de hauteur, ces dispositifs embarquent des équipements radio adaptés aux besoins de chaque événement. Free précise qu’en 2026, 90 % des festivals couverts bénéficieront de sa solution dite « forte capacité ». Celle-ci permet d’accueillir jusqu’à quatre fois plus d’utilisateurs qu’un site temporaire classique de type macro outdoor.

« Passionné de musique, je sais ce que c’est : un festival, ça se vit et ça se partage. Hors de question que le réseau mobile soit la mauvaise surprise. Free déploie une couverture renforcée sur les grands événements pour que nos abonnés puissent tout streamer, tout poster — stories, vidéos, lives — en 4G, 5G et 5G+. Et pour les abonnés Free Max ? Pour eux c’est illimité ils peuvent en profiter sans compter », déclare Nicolas Thomas, directeur général de Free.

L’opérateur met également en avant le savoir-faire de ses équipes techniques. De l’ingénierie à la mise en service, les infrastructures sont entièrement conçues et déployées par Free, qui affirme être capable d’installer et d’optimiser un site mobile temporaire en moins de 48 heures.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox