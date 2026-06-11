Frais offerts : Free relance une exclusivité web pour les nouveaux abonnés Freebox

Après avoir étendu temporairement le remboursement des 49 euros de frais de mise en service à son canal de souscription physique, Free est revenu depuis le 1er juin à sa formule initiale. L’avantage est de nouveau réservé aux abonnés passant par le site internet de l’opérateur.

Mi-mai, Free avait discrètement modifié les conditions de son offre de remboursement des frais de mise en service de 49 euros appliqués lors d’une nouvelle souscription Freebox. La référence à une « exclusivité web » avait alors disparu, laissant entendre que les abonnés souscrivant en boutique pouvaient eux aussi profiter de cet avantage.

Cette ouverture n’aura finalement duré que quelques semaines. Selon les informations recueillies par Univers Freebox, l’opérateur avait effectivement étendu ce dispositif du 11 au 31 mai 2026. Durant cette période, les nouveaux abonnés Freebox ayant réalisé une portabilité de leur numéro fixe pouvaient obtenir le remboursement de leurs frais de mise en service, y compris en passant par les boutiques Free.

Depuis le 1er juin, les conditions ont de nouveau évolué. L’offre est redevenue une exclusivité du canal web. Les nouveaux abonnés souhaitant récupérer les 49 euros de frais d’activation doivent ainsi souscrire leur Freebox directement sur le site de l’opérateur et effectuer ensuite leur demande depuis leur espace abonné.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox