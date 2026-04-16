Canal+ dégaine une nouvelle offre spéciale à moins de 20€ avec tout son sport premium, ses chaînes et du cinéma ultra récent

Jusqu’au 27 avril 2026, CANAL+ lance une offre “100% CANAL+” à 19,99 €/mois pendant 24 mois, avec un positionnement clair : proposer un accès complet à ses droits sportifs premium, enrichi par le cinéma récent et ses créations originales.

L’offre 100% Canal à 19,99€/mois pendant 24 mois (puis 32,99€/mois) est de retour. L’abonnement inclut notamment 100% de la Premier League, du Top 14, ainsi que l’intégralité de la saison de Formula 1 et du MotoGP (essais, qualifications et courses). S’y ajoute, pendant 24 mois, le Pass Coupes d’Europe, permettant de suivre l’intégralité de la UEFA Champions League, de la UEFA Europa League et de la UEFA Conference League sur les chaînes du groupe.

La période est d’ailleurs stratégiquement choisie, avec les demi-finales de Ligue des champions programmées entre le 28 avril et le 6 mai, diffusées en exclusivité sur Canal+. Côté sports mécaniques, le calendrier reste dense avec notamment le Grand Prix d’Espagne de MotoGP fin avril à Jerez, puis le Grand Prix de Miami début mai en Formule 1.

Au-delà du sport, l’offre conserve l’ADN éditorial de Canal+, avec notamment du cinéma récent et des séries. Parmi les mises en avant, le film Jurassic World : Renaissance ou encore Downton Abbey III : Le grand final, tandis que la création originale L’affaire Moloch vient renforcer le catalogue de fictions exclusives. L’ensemble est complété par des documentaires et des contenus jeunesse, mais aussi par l’accès aux chaînes thématiques du groupe. Les abonnés bénéficient ainsi de l’ensemble des chaînes suivantes : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Grand Ecran, Canal+ Box Office, Canal+ Sport, Canal+ Foot, Canal+ Sport 360, Canal+ Doc, et Canal+ Kids. À noter toutefois deux absences importantes dans cette formule : Apple TV+ n’est pas inclus. L’offre permet enfin 2 utilisateurs simultanés et est accessible sur les box d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox