Iliad lance en Italie un forfait mobile 300 Go pas cher avec Amazon Prime offert pendant 1 an

L’opérateur lance GIGA PRIME, un forfait à moins de 13€ par mois combinant une enveloppe data conséquente et l’accès à Amazon Prime pendant un an.

Iliad enrichit son catalogue avec une nouvelle offre mobile qui mise à la fois sur la data et les services. Baptisée GIGA PRIME, cette formule entend séduire les utilisateurs en combinant une enveloppe internet particulièrement généreuse et un abonnement inclus à Amazon Prime pendant un an. Avec GIGA PRIME, Iliad propose un forfait à 12,99 euros par mois incluant 300 Go de données en France, utilisables en 4G, 4G+ et 5G. À cela s’ajoutent 30 Go dédiés au roaming en Europe, ainsi que les appels et SMS illimités.

Un positionnement qui vise clairement les utilisateurs intensifs, que ce soit pour le streaming, les réseaux sociaux ou encore le partage de connexion. Sur le papier, l’enveloppe data se situe parmi les plus élevées proposées dans les offres grand public sans condition. L’autre atout mis en avant par Iliad concerne l’intégration d’Amazon Prime, offert pendant 12 mois. Ce service donne accès à plusieurs avantages, dont la livraison rapide sur des millions de produits, mais aussi des contenus vidéo, musicaux et des offres exclusives.

L’activation ne se fait toutefois pas automatiquement : les abonnés devront en faire la demande depuis leur espace personnel après la souscription. Un moyen pour l’opérateur de laisser le choix aux utilisateurs d’activer ou non le service. À l’issue de la première année, l’abonnement bascule vers une facturation classique à 4,99 euros par mois, sauf résiliation par l’utilisateur.

Disponible du 16 avril au 16 juin, GIGA PRIME peut être souscrite aussi bien par les nouveaux clients que par les abonnés actuels, en changeant de forfait. L’offre est accessible via le site d’Iliad ou dans son réseau de distribution physique, qui compte plusieurs milliers de points de vente en France. Au-delà du mobile, Iliad cherche aussi à renforcer les synergies avec ses offres fixes. Les abonnés peuvent ainsi bénéficier de réductions sur les offres fibre de l’opérateur. Le forfait s’inscrit également dans l’initiative iliadclub, qui permet de regrouper plusieurs lignes et de débloquer des avantages supplémentaires sur les volumes de data.

Iliad n’hésite pas à se comparer avec d’autres forfaits allant dans la même gamme de prix pour mettre en avant sa nouvelle offre phare. Si le forfait est en lui même un peu plus onéreux initialement, l’opérateur revendique ainsi une plus grande enveloppe de data, y compris en Europe et surtout, un prix final moins élevé la première année si l’on complète les offres avec Amazon prime.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox