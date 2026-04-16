Free déploie sa “nouvelle révolution mobile” partout : Free Max s’affiche à la TV et dans la rue

Free accélère la promotion de son nouveau forfait Free Max. Entre diffusion d’une publicité TV décalée via Reef et campagne d’affichage dans les rues, l’opérateur met en scène sa “nouvelle révolution mobile” pour faire connaître au plus grand nombre son offre illimitée en France et à l’international.

Après avoir lancé fin mars son nouveau forfait Free Max présenté comme une “nouvelle révolution mobile”, l’opérateur accélère désormais sa communication avec une campagne visible à grande échelle, à la fois à la télévision et dans le mobilier urbain. Dans les rues, Free mise sur une campagne d’affichage classique mais efficace. Sur les panneaux JCDecaux par exemple, l’opérateur met en avant les fondamentaux de son offre au-delà d’assumer le terme “révolution” : est notamment mis en exergue “Internet illimité” en France métropolitaine et dans “+135 destinations”, avec un prix d’appel affiché à 19,99€/mois pour les abonnés Freebox. Le visuel, centré sur une scène urbaine à l’étranger, ici Tokyo, illustre clairement la promesse d’un usage sans frontières, devenue le principal argument commercial de Free Max.

En parallèle, Free diffuse également de nouveaux spots TV à la télévision, en s’appuyant une nouvelle fois sur Reef, son faux concurrent devenu un ressort marketing récurrent. Dans cette pub postée également sur X, tout démarre sur un fond blanc minimaliste avec une question : « Le forfait Free Max avec internet illimité en France et à l’étranger est-il vraiment révolutionnaire ? ». On bascule ensuite dans un décor spectaculaire, aurores boréales, ambiance grand froid, groupe d’amis qui observe le ciel. Mais très vite, la chute arrive : “On dirait un fond d’écran d’ordi”. Free se moque des promesses d’évasion “théoriques” de certains forfaits concurrents (dont Reef), qui vendent du rêve… sans réalité terrain.

Cette double présence TV et affichage traduit une montée en puissance rapide de la communication autour de Free Max qui semble être d’une importance stratégique dans le positionnement actuel de l’opérateur. Avec Free Max, Free cherche à établir une nouvelle norme sur le marché, le tout illimité.

Ici on préfère être dans le fond d’écran que derrière l’écran. 🚀 https://t.co/CyqqsXp9gi — Free (@free) April 16, 2026

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox