Free annonce offrir plus de 70 nouveaux films à tout le monde avec Free TV

Clowns terrifiants, expériences qui dérapent, zombies incontrôlables ou créatures venues d’ailleurs : Free enrichit fortement son service Free Ciné avec une nouvelle sélection entièrement dédiée au cinéma d’horreur. Accessible gratuitement via l’application Free TV, cette programmation rassemble près de 70 films et documentaires couvrant plusieurs générations du genre.

Les amateurs de sensations fortes ont désormais de quoi remplir leurs prochaines soirées. Free vient de mettre en ligne une nouvelle vague de contenus sur Free Ciné, avec une sélection qui mélange grands classiques, productions récentes, œuvres cultes et documentaires consacrés au fantastique.

Parmi les titres les plus attendus figurent notamment Terrifier 2, devenu une référence moderne du cinéma gore, The Sadness et son approche particulièrement radicale du film d’infection, Malum, The Void ou encore Scanners, classique signé David Cronenberg. Pour ceux qui préfèrent explorer les coulisses du genre, Free ajoute aussi plusieurs documentaires comme In Search of Darkness, consacré à l’histoire du cinéma d’horreur, ou encore Big John.

Parmi les films mis en avant par l’opérateur :

Terrifier 2

The Sadness

Malum

The Void

Sea Fever

The House of the Devil

Scanners

Night Shot

Big John

In Search of Darkness

Avec cette sélection, Free Ciné ne se contente pas d’empiler des films récents. L’idée est plutôt de proposer un véritable parcours dans l’histoire du cinéma d’horreur. Des slashers aux films de zombies, du body horror aux cauchemars psychologiques, la programmation explore plusieurs décennies de productions et de sous-genres. Les amateurs de cinéma italien pourront ainsi retrouver Frayeurs, L’Au-Delà ou L’Enfer des Zombies, tandis que les fans d’animation japonaise pourront se tourner vers Wicked City et Demon City Shinjuku.

Les amateurs du cinéma de David Cronenberg retrouveront également Chromosome 3, tandis que des productions plus récentes comme Prevenge, Wyrmwood: Apocalypse ou Sea Fever viennent compléter le catalogue.

Les abonnés Freebox ainsi que les détenteurs d’un forfait Free 5G disposent directement de l’accès à Free TV+. Les autres utilisateurs peuvent également créer gratuitement un compte Free TV pour découvrir le catalogue. Free TV est disponible sur Freebox, smartphone, tablette, Smart TV et directement depuis tv.free.fr, avec plus de 500 films et plus de 1 000 épisodes de séries disponibles gratuitement, enrichis régulièrement avec de nouveaux contenus.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox