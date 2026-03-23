Free TV : 5 chaînes FAST récentes vont déjà disparaître, un message s’affiche chez les abonnés

Lancées il y a quelques mois, cinq chaînes gratuites financées par la publicité s’apprêtent déjà à quitter l’offre Free TV. Un bandeau visible directement à l’écran annonce leur arrêt au 14 avril prochain, pour tous les utilisateurs concernés.

A peine arrivées, déjà retirées. Depuis quelques jours, un message s’affiche directement sur plusieurs chaînes FAST accessibles via Free TV, annonçant leur disparition prochaine. Une décision qui concerne donc à la fois les abonnés Freebox, les utilisateurs de l’offre gratuite Free TV et ceux de Free TV+ inclus notamment dans certains forfaits Free Mobile.

Sur les chaînes concernées, un bandeau explicite ne laisse guère de place au doute : « À compter du 14/04/2026, cette chaîne ne sera plus disponible dans votre offre Free TV. » Au total, cinq chaînes FAST récemment intégrées à l’écosystème de l’opérateur sont concernées par ce retrait. Il s’agit de Familles en scène (canal 93), Popcorn (canal 100), Les Secrets de nos régions (canal 217), Ça chauffe en cuisine (canal 254) et Pure Metal TV (canal 270). Toutes avaient été lancées entre septembre et décembre 2025, dans le cadre du renforcement de l’offre TV de Free par des chaînes gratuites financées par la publicité.

Ce retrait intervient donc seulement quelques mois après leur arrivée, illustrant une certaine volatilité propre au modèle FAST (Free Ad-Supported Streaming TV). Ces chaînes, souvent thématiques et opérées par des partenaires externes, peuvent en effet apparaître ou disparaître rapidement en fonction des accords de distribution et des audiences. À ce stade, Free n’a pas communiqué officiellement sur les raisons précises de ces suppressions ni sur d’éventuels remplacements. Reste à voir si ces disparitions s’inscrivent dans une simple rotation de catalogue ou dans une réorganisation plus large de l’offre FAST proposée sur Free TV.

Source : merci à @fellague

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox