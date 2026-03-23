Canal+ s’apprête à lancer deux nouvelles chaînes dans ses offres, dont une exclusivité Free jusqu’ici

Après un premier déploiement dans les offres Canal+ Caraïbes, Love Nature et Dog & Cat TV devraient arriver le 30 mars dans les offres Canal+ en métropole.

Canal+ va enrichir sa grille avec deux nouvelles chaînes thématiques. D’après une information repérée sur X, Love Nature et Dog & Cat TV devraient intégrer des offres du groupe dans l’Hexagone a priori à compter du 30 mars, en l’attente toutefois d’une officialisation. En amont, les deux chaînes ont déjà fait leur apparition au sein des offres Canal+ Caraïbes, ce qui donne du poids à cette échéance en métropole.

L’arrivée de Dog & Cat TV aurait une portée particulière. Jusqu’à présent, cette chaîne consacrée aux chiens, aux chats et à leurs propriétaires était surtout connue pour sa diffusion exclusive chez Free, où elle a été lancée à la rentrée 2025 sur les Freebox. Son intégration prochaine dans l’univers Canal+ marquerait donc une nouvelle étape dans sa distribution, quelques jours seulement après des signaux allant déjà dans ce sens dans la presse spécialisée.

Du côté de Love Nature, l’arrivée était en revanche déjà largement balisée. Début février, Blue Ant Media avait officialisé le lancement de sa marque de documentaires animaliers chez Canal+, en précisant qu’un déploiement progressif était prévu sur trois mois en France, en Afrique et dans plusieurs territoires ultramarins. Le groupe canadien annonçait aussi la mise à disposition d’une chaîne linéaire en français et d’un espace de vidéo à la demande réunissant 150 heures de programmes.

Love Nature entend se positionner sur le créneau premium du documentaire animalier, avec une offre centrée sur la biodiversité, la préservation de la faune et des images très spectaculaires. Parmi les programmes mis en avant pour ce lancement figurent notamment Big Cat Country, Malawi Wildlife Rescue et Wildlife Icons, trois productions phares déjà citées par Blue Ant Media pour accompagner cette offensive francophone sur les marchés opérés par Canal+.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox