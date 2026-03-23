Orange officialise l’arrivée d’un nouveau président, son nom révélé

L’opérateur historique français annonce la future nomination de Frédéric Sanchez à la présidence de son conseil d’administration. Il succédera à Jacques Aschenbroich, tout en s’inscrivant dans la continuité stratégique de la gouvernance du groupe.

Orange s’apprête à tourner une page de sa gouvernance. Son conseil d’administration a acté la nomination de Frédéric Sanchez à la présidence du conseil, une prise de fonction qui interviendra à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires prévue le 19 mai 2026.

Administrateur indépendant depuis 2020 et actuel président du comité stratégie et technologie, Frédéric Sanchez succédera à Jacques Aschenbroich, dont le mandat arrive à échéance en raison de la limite d’âge statutaire. Cette décision s’appuie sur les recommandations du comité de gouvernance ainsi que d’un comité ad hoc mis en place pour anticiper cette transition.

Dans le même temps, le conseil proposera de renouveler le mandat d’administrateur de Jacques Aschenbroich, saluant « l’ensemble du travail accompli » durant ses quatre années de présidence et souhaitant continuer à bénéficier de son expérience au sein du groupe.

Âgé de 65 ans, Frédéric Sanchez dirige depuis de nombreuses années le groupe industriel Fives, qu’il a contribué à développer à l’international, notamment en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Diplômé d’HEC, de Sciences Po Paris et de l’Université Paris-Dauphine, il s’inscrit dans la continuité d’une gouvernance mêlant profils industriels et expertise stratégique au sommet d’Orange.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox