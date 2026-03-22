Freebox Révolution et Devialet : Free recrute des bêta-testeurs parmi ses abonnés, voici comment se lancer dans l’aventure

Une opportunité pour les abonnés les plus curieux de participer aux nouvelles évolutions de leur player Révolution et Devialet, même si celles-ci resteront, pour l’essentiel, invisibles au quotidien.

Free a lancé cette semaine un appel discret à ses abonnés pour tester les prochaines mises à jour des Players Révolution et Devialet. Derrière cette phase de test se cache une évolution technique importante visant à moderniser en arrière plan les infrastructures réseau et serveurs mais aussi à unifier les bases logicielles des deux players.

Pour participer, la procédure est simple mais encadrée. Il faut d’abord se rendre sur la tâche dédiée du bug tracker Free, y laisser un commentaire pour signaler son intérêt, puis remplir le formulaire mis en ligne par l’opérateur. Celui-ci demande notamment l’identifiant Freebox, l’adresse mail, le pseudo sur le bug tracker ainsi que l’adresse MAC du player, afin d’identifier précisément les équipements concernés.

Le rôle des bêta-testeurs sera “surtout de remonter des cas qui seraient problématiques ou causant des bugs. L’idéal pour nous étant d’avoir des profils différents, des usages différents pour couvrir un maximum de possibilités existantes”, indique l’équipe de développement Freebox.

Tous les abonnés ne sont cependant pas éligibles. Free précise que seuls les utilisateurs disposant d’un Player Révolution ou Devialet actif, rattaché à une offre Freebox avec accès TV, peuvent candidater. Les appareils utilisés hors abonnement ne sont pas concernés. Une fois sélectionnés, les participants recevront les versions bêta et devront partager leurs retours directement sur le bug tracker. L’opérateur insiste enfin sur la souplesse du dispositif. Il sera possible de quitter le programme à tout moment en le signalant, avec un retour automatique vers une version stable lors de la synchronisation suivante.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox