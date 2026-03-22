Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : mise à jour corrective des Freebox, du changement pour les players Révolution et Devialet etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une évolution tarifaire, une mise à jour ou une annonce stratégique, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel.

Nouveautés Free

Après avoir déployé le 12 mars dernier, une version 4.9.17 des serveurs Freebox Pop, Révolution, Delta, Ultra et mini 4K, Free a très vite déployé une seconde mise à jour corrective 4.9.17.1 sur certains modèles. La raison, un bug issu de la précédente version a notamment été identifié par des abonnés. Une erreur “Vidéos non supportées” pouvait apparaître lors de la lecture des enregistrements. Plus d’infos…

Une nouvelle chaîne Universal+ débarque sur les Freebox il s’agit de Bravo qui remplace E!, dans le même temps SYFY change officiellement de nom pour devenir SciFi et c’est inclus pour beaucoup d’abonnés. Plus d’infos…

Free continue de généraliser l’accès à ses Freebox en fibre optique sur l’ensemble du territoire. L’opérateur a lancé cette semaine ses offres sur le RIP de Prisme by Altitude Infra dans le Jura. Plus d’infos… Le FAI a aussi étendu encore sa présence avec le lancement de ses offres fibre sur le réseau d’Ariège THD. Plus d’infos… Free recherche actuellement une centaine de bêta-testeurs pour expérimenter en avant-première de futures évolutions techniques concernant les Players Freebox Révolution et Devialet. Derrière cette initiative se cache un chantier important mais quasiment invisible pour les utilisateurs D’un côté, une unification des bases logicielles va être opéré pour simplifier le développement et la maintenance, de l’autre, va être lancé une migration vers l’infrastructure réseau et serveurs de FreeTV, plus moderne et performante. Ces changements ne changeront rien à l’expérience des abonnés, si ce n’est quelques ajustements mineurs sur les interfaces Replay et VOD. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile n’aura pas laissé beaucoup de temps à sa nouvelle Série Free 150 Go pour s’installer. Deux jours seulement après avoir musclé son offre en faisant passer son enveloppe data de 110 à 150 Go en 5G, l’opérateur augmente déjà son tarif pour les nouveaux abonnés. La Série Free 150 Go est désormais affichée à 10,99€/mois pendant un an, contre 9,99€/mois lors de sa précédente évolution dévoilée le 18 mars. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Free Pro change de cap : un ex-dirigeant de SFR nommé à sa tête, Guillaume de Lavallade. Plus d’infos…

Free annonce un nouvel accord pour faire progresser l’égalité femmes-hommes et la qualité de vie au travail de ses salariés. Plus d’infos…

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Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox