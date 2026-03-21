Le saviez-vous : Free offre un Player TV Free 4K à ses abonnés Freebox pendant 6 mois

Il est encore possible de profiter du service multi-TV de Free gratuitement pendant 6 mois, cela se passe sur l’espace abonné Freebox.

C’est une option encore active aujourd’hui chez Free, mais beaucoup d’abonnés passent à côté. Depuis son lancement à l’été 2025, l’opérateur propose toujours 6 mois offerts sur son option Multi-TV, permettant de profiter d’un second décodeur sans frais pendant toute cette période.

Concrètement, les abonnés Freebox Révolution, mini 4K, Pop, Delta ou Ultra —peuvent activer cette option directement depuis leur espace abonné, rubrique TV et Gérer mon option multi-tv. Une fois souscrite, Free met à disposition un Player TV Free 4K pour équiper un deuxième téléviseur à la maison. L’intérêt est de regarder deux programmes différents en simultané, que ce soit des chaînes en direct, du replay ou des contenus à la demande. Une fonctionnalité particulièrement utile dans les foyers multi-écrans, que Free cherche clairement à encourager avec cette période d’essai gratuite. Contrairement à ce que certains pourraient penser, cette offre n’était pas limitée dans le temps. Elle reste aujourd’hui proposée aux nouveaux utilisateurs de l’option Multi-TV, avec le même principe : 6 mois gratuits, puis 4,99€/mois sans engagement.

Attention toutefois à quelques subtilités. Cette promotion concerne uniquement une première souscription au Multi-TV, avec un seul player supplémentaire par foyer. Des frais de livraison peuvent aussi s’appliquer (5€ en point relais ou 10€ à domicile), et un débit suffisant est nécessaire pour profiter pleinement de deux flux TV simultanés. Au final, Free joue ici une carte bien connue , faire tester gratuitement un service pour inciter à l’adoption sur la durée. Et dans ce cas précis, difficile de ne pas reconnaître que l’offre vaut le détour pour ceux qui veulent étendre leur expérience Freebox TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox