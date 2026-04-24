Abonnés Freebox et Amazon Prime : deux nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement, des histoires différentes à vivre

Entre récit interactif dans un futur dystopique et expédition de survie dans des conditions extrêmes, la sélection de jeux PC de la semaine mise sur des expériences narratives intenses.

Cette semaine, Luna (ex-Prime Gaming) propose l’arrivée de deux nouveaux titres à récupérer : un roman graphique centré sur les relations humaines dans un monde automatisé et une aventure de survie en milieu hostile. Ces jeux sont comme d’habitude disponibles pour une durée limitée, mais une fois récupérés, vous les conservez indéfiniment, et pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Freebox Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel.

Commençons avec Neo Cab (GOG). Dans ce roman graphique, vous incarnez Lina, la dernière conductrice de taxi humaine dans une ville dominée par l’automatisation. Dès votre première nuit, votre meilleure amie disparaît, vous laissant seule face à une situation incertaine.

Pour survivre, vous devez gérer votre argent, votre logement et surtout vos relations avec les passagers que vous transportez. Entre empathie, choix de dialogue et équilibre émotionnel, chaque interaction peut vous rapprocher de la vérité… ou vous en éloigner.

Et enfin, voici The Pale Beyond (GOG). Vous prenez la tête d’une expédition coincée dans les glaces après la disparition de son capitaine, loin de toute civilisation. Dans cet environnement hostile, vous devez gérer des ressources limitées, maintenir le moral de votre équipage et prendre des décisions difficiles pour espérer survivre. Chaque choix compte dans cette aventure où il faudra avancer coûte que coûte à travers l’inconnu.

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Comment récupérer ces jeux

Pour profiter de ces titres, il suffit de se rendre sur Prime Gaming et de les réclamer avec son compte Amazon Prime. À noter, pour GOG, un code vous sera fourni à activer directement sur le launcher.

Une fois récupérés, les jeux restent accessibles dans votre bibliothèque via la plateforme associée.

Pour les abonnés Freebox, l’accès à ces avantages est simple : il suffit d’activer Amazon Prime depuis son espace abonné lorsque celui-ci est inclus dans l’offre. Vous pourrez alors récupérer les jeux proposés régulièrement par Prime Gaming, à condition de les ajouter à votre bibliothèque avant la date limite.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox