Orange, Free, SFR et Bouygues : l’Arcep prépare une refonte majeure de ses cartes de couverture mobile

Le régulateur des télécoms ouvre une consultation publique pour moderniser son outil « Mon réseau mobile ». Objectif : adapter les cartes de couverture à la fin programmée de la 2G et, à terme, de la 3G, tout en intégrant les usages croissants en 4G et 5G.

Un nouvelle étape dans la modernisation de ses cartes de couverture mobile de l’Arcep. Dans un communiqué publié le 23 avril, le régulateur annonce l’ouverture d’une consultation publique visant à faire évoluer « Mon réseau mobile », son outil populaire pour comparer la qualité de service des opérateurs. Au cœur de cette réflexion, la disparition progressive des technologies historiques. L’Arcep propose ainsi de revoir en profondeur la carte actuelle dédiée aux services Voix et SMS, aujourd’hui basée sur les réseaux 2G et 3G. Elle envisage de la remplacer par une cartographie unifiée intégrant l’ensemble des technologies disponibles afin de refléter plus fidèlement la réalité des usages.

Cette évolution s’inscrit dans un contexte de déclin avancé de la 2G. Selon une analyse du comité d’experts techniques sur les réseaux mobiles datant de mars 2026, « la part effective de trafic voix, SMS ou data supportée aujourd’hui en 2G est aujourd’hui très faible et majoritairement issue de terminaux uniquement compatibles avec la 2G ». En conséquence, le gendarme des télécoms prévoit également de mettre fin à l’obligation pour les opérateurs de transmettre leurs cartes de couverture 2G.

Si le calendrier réglementaire est respecté, les premières publications de ces nouvelles cartes pourraient intervenir dès le 3 novembre 2026, sur la base de données arrêtées au 30 septembre. L’Arcep précise toutefois que les exigences en matière de fiabilité des cartes ainsi que les niveaux de couverture, de l’absence de service à une très bonne couverture, resteront inchangés. En parallèle, le régulateur ouvre le débat sur l’avenir des cartes dédiées à l’internet mobile. Sans intégrer ces évolutions dans la décision actuelle, il sollicite les acteurs du secteur sur plusieurs pistes : la suppression de la carte 3G, appelée à disparaître avec l’extinction de cette technologie, mais aussi la transformation de la carte 4G en une carte de « très haut débit mobile » indépendante des standards techniques utilisés, qu’il s’agisse de 4G ou de 5G. Ces réflexions interviennent alors que les usages data continuent de croître rapidement, tirés par la généralisation des réseaux 4G et l’essor de la 5G.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox