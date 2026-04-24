La fusion Warner-Paramount avance, les actionnaires ont donné leur feu vert

Les actionnaires de Warner Bros Discovery ont validé son rachat par Paramount Skydance, une opération géante qui pourrait bouleverser l’équilibre du streaming.

C’est désormais officiel : les actionnaires de Warner Bros. Discovery ont approuvé le rachat du groupe par Paramount Skydance lors d’une assemblée générale extraordinaire organisée le 23 avril. Une opération colossale qui valorise l’ensemble à environ 110 milliards de dollars, dette comprise, et qui pourrait redessiner en profondeur le paysage des médias et du streaming.

L’issue du vote ne faisait guère de doute depuis le retrait de Netflix, qui avait un temps envisagé de se positionner avant de renoncer à surenchérir. Paramount Skydance s’est ainsi retrouvé seul en lice pour s’offrir l’un des plus grands groupes audiovisuels mondiaux, avec une finalisation attendue d’ici le troisième trimestre 2026, sous réserve de l’aval des régulateurs, notamment la Federal Communications Commission aux États-Unis et les autorités européennes de la concurrence.

Cette fusion s’inscrit dans une dynamique de consolidation massive du secteur, alimentée par le déclin de la télévision linéaire et les difficultés économiques du cinéma en salles. Le nouvel ensemble ambitionne de mieux rivaliser dans la guerre du streaming, notamment en combinant les forces de Paramount+ avec celles de HBO Max. Derrière cette opération, on retrouve une stratégie de convergence déjà amorcée par David Zaslav, qui avait piloté la fusion entre WarnerMedia et Discovery en 2022. L’objectif reste le même : gagner en taille critique pour amortir les coûts de production et maximiser la rentabilité des plateformes de streaming, encore fragiles.

Des inquiétudes sur l’emploi et la diversité

Mais cette méga-fusion ne fait pas l’unanimité. Plusieurs voix se sont élevées contre ce rapprochement, à commencer par des personnalités du cinéma qui redoutent une concentration excessive du pouvoir à Hollywood. Du côté politique, Zohran Mamdani a alerté sur les conséquences sociales de l’opération, évoquant des milliers d’emplois potentiellement menacés à New York, où Warner Bros Discovery est implanté.

Les inquiétudes portent notamment sur les doublons entre les deux groupes, qui disposent déjà de structures et de plateformes similaires. Des suppressions de postes apparaissent donc probables, dans un contexte où la rentabilité reste incertaine malgré des investissements massifs dans le streaming. Au-delà des enjeux financiers, cette opération symbolise une transformation profonde de l’industrie des médias. Face à des géants technologiques et à une concurrence mondiale accrue, les acteurs historiques n’ont d’autre choix que de se regrouper pour survivre.

Si elle est validée par les autorités, la fusion entre Paramount Skydance et Warner Bros Discovery pourrait ainsi donner naissance à un nouveau mastodonte capable de rivaliser avec les leaders du secteur.

Source : Le Monde

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox