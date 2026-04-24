L’application Free se met à jour et intègre une nouvelle fonctionnalité pour certains abonnés Free Mobile

Une nouvelle section est annoncée par l’opérateur pour son application officielle, qui permet de gérer son assurance mobile.

L’application Free sur iOS et Android continue de s’enrichir. Si elle a déjà très fortement évolué en début d’année, en intégrant les fonctionnalités de Freebox Connect permettant entre autres de gérer sa box et sa connexion fixe en plus de son compte abonné, une nouvelle mise à jour vient compléter davantage les services proposés.

En effet, sur le Play Store et l’App Store, Free annonce qu’il est désormais possible de gérer son assurance mobile directement depuis l’application. Car pour rappel, l’opérateur propose depuis 2022 une option d’assurance en partenariat avec AXA pour protéger votre smartphone que vous achetez dans sa boutique ou sur son site web.

Ainsi, les abonnés ayant souscrit ce type de contrats ne pouvaient pas vraiment le gérer depuis l’application mobile et devaient se rendre sur navigateur, désormais, ils pourront le gérer directement depuis l’application Free. Pour rappel, cette dernière est gratuite et permet de gérer ses espaces abonnés Freebox et Free Mobile, mais aussi d’activer mVPN, inclus dans plusieurs offres Free Mobile et depuis peu de gérer votre Freebox. Pour avoir une idée d’à quoi ressemble l’application, vous pouvez lire notre test.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox