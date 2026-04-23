Bouygues Telecom lance sa ‘Solution de Réponse rapide” pour maintenir le réseau en vie même dans les pires scénarios

Avec sa Solution de Réponse Rapide, Bouygues Telecom innove pour s’assurer que les services d’urgences conservent l’accès à un réseau en cas de crise.

Dans un contexte où chaque minute compte, Bouygues Telecom accélère le déploiement de solutions capables de rétablir les communications en pleine crise. En partenariat avec ACMOSS, l’opérateur vient de franchir une étape clé avec l’arrivée des premiers équipements de sa Solution de Réponse Rapide (SRR), conçue pour soutenir le Réseau Radio du Futur, projet porté par l’État français visant à moderniser les communications des services de sécurité et de secours.

Il a vocation à remplacer les anciens réseaux radio (comme ANTARES ou RUBIS) par une infrastructure s’appuyant sur la 4G et la 5G, offrant des échanges de données enrichis (vidéo en temps réel, géolocalisation, partage de fichiers) en plus de la voix. L’objectif est de permettre une meilleure coordination entre tous les acteurs de terrain, avec un réseau plus résilient, interopérable et adapté aux situations de crise.

Et dans ce cadre, le 17 avril 2026 marque un jalon important avec la réception des premiers dispositifs de couverture radio additionnels, affirme l’opérateur. Ces équipements, pensés pour être déployés en urgence, permettent de restaurer un réseau mobile là où il est défaillant, voire totalement inexistant. L’objectif est clair : garantir une continuité de service pour les forces de sécurité, les secours et les professionnels de santé, même dans les situations les plus critiques.

Une “bulle de réseau” mobile pour les situations extrêmes

Au cœur de cette innovation, la SRR s’appuie sur une Station de Base Déployable capable de recréer une couverture 4G locale en quelques heures. Ce dispositif peut être transporté rapidement sur le terrain, que ce soit via des véhicules tout-terrain ou même par hélicoptère, afin d’intervenir dans des zones difficiles d’accès ou sinistrées.

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Pour assurer la connexion avec le cœur du réseau, la solution repose également sur une liaison satellite souveraine fournie par Eutelsat-OneWeb. Ce choix technologique permet de maintenir les communications même en cas de destruction des infrastructures terrestres classiques, un scénario fréquent lors de catastrophes naturelles ou d’événements majeurs.

Dans les faits, cette “bulle de connectivité” temporaire permet aux équipes sur le terrain de continuer à échanger des informations essentielles, coordonner les opérations et assurer la sécurité des populations. Au-delà de la prouesse technologique, l’enjeu est avant tout opérationnel. Les communications sont au cœur de la gestion de crise : sans réseau fiable, la coordination des secours devient extrêmement complexe. La SRR répond précisément à ce besoin en garantissant une continuité des communications critiques, même dans des environnements fortement dégradés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox