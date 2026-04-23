Le saviez-vous : beaucoup d’abonnés Freebox peuvent récupérer un répéteur Wi-Fi gratuitement et transformer leur connexion à la maison

Un avantage discret, mais bien réel. Free met à disposition de nombreux abonnés Freebox un répéteur Wi-Fi sur simple demande, capable d’améliorer nettement la couverture dans les zones mal desservies du logement. Encore faut-il savoir qu’il existe… et comment en profiter.

Souvent méconnu, un avantage inclus dans plusieurs offres Freebox permet d’améliorer significativement la couverture Wi-Fi à domicile. L’opérateur met en effet à disposition, sur simple demande, un répéteur Wi-Fi pour une large partie de ses abonnés, un équipement particulièrement utile dans les logements spacieux ou mal desservis par le signal.

Le rôle du répéteur est simple : capter le signal Wi-Fi de la Freebox et le rediffuser plus loin, afin de couvrir les zones où la connexion est faible, voire inexistante. Ce type d’équipement prend tout son sens dans les logements de plus de 80 m², à étages ou avec des murs épais, où le signal peine à circuler correctement. En revanche, Free recommande de ne pas y recourir dans les petits logements. Dans un espace déjà bien couvert, l’ajout d’un répéteur peut au contraire dégrader les performances en créant des interférences.

Un équipement inclus, mais sur demande

Contrairement à d’autres opérateurs, Free inclut un répéteur Wi-Fi 7 bi-band dans plusieurs de ses offres récentes, notamment Freebox Ultra, Ultra Essentiel, Pop et Pop S. Mais attention : il n’est pas envoyé automatiquement. L’abonné doit en faire la demande depuis son Espace Abonné ou l’application Free. Une fois activé, il est également possible d’en commander d’autres jusqu’à trois supplémentaires selon les offres, facturés 20 € chacun. Les abonnés à des offres plus anciennes, comme la Série spéciale Freebox Révolution Light, peuvent eux aussi en bénéficier, avec des répéteurs Wi-Fi 5 proposés dans les mêmes conditions tarifaires mais ils ne profiteront pas de la première unité offerte. Le répéteur n’est donc pas inclus pour eux.

Bien l’utiliser pour en tirer le meilleur

Pour être efficace, le répéteur doit être placé à mi-chemin entre la Freebox et la zone à couvrir, dans un endroit où le signal reste encore de bonne qualité. Une installation en hauteur et dans un espace dégagé est à privilégier, tandis que les zones confinées ou proches d’objets métalliques sont à éviter. Free propose d’ailleurs un accompagnement via son application Free, qui permet d’évaluer la qualité de réception et d’optimiser l’emplacement. Le voyant lumineux du répéteur donne également une indication immédiate sur la qualité du signal capté.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox