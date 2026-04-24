Canal+ déploie son nouveau player en test sur les Freebox Pop et Ultra, les abonnés invités à l’essayer

Déjà disponible sur plusieurs environnements, le nouveau player vidéo de Canal+ poursuit son déploiement. Le groupe lance désormais une phase de bêta-test sur les Freebox équipées du Player TV Free 4K.

Canal+accélère sur l’amélioration de son expérience TV chez Free en invitant actuellement certains abonnés à participer à une phase de bêta-test autour de son nouveau player video pour l’app Canal+, destiné aux abonnés Freebox, et plus précisément à ceux équipés du Player TV Free 4K. Sont donc concernés, les détenteurs d’une Freebox Pop, Ultra, Ultra Essentiel, voire Delta Pop. Pour participer, il suffit de répondre à un questionnaire, avant d’être éventuellement sélectionné.

Le groupe audiovisuel ne part pas de zéro avec ce test chez Free puisque ce nouveau lecteur vidéo a déjà été déployé progressivement sur plusieurs supports, notamment les box d’Orange et de SFR, mais aussi sur des environnements OTT comme iOS ou Apple TV. L’objectif est moderniser l’application Canal+ avec notamment un lecteur vidéo plus ergonomique. Comme sur les autres supports, les fonctions devraient être regroupées au-dessus de la barre de lecture via quatre boutons dédiés (infos programme, Picture in Picture, langues/sous-titres, réglages avancés). L’interface sera ainsi plus lisible avec un accès rapide à la qualité vidéo, au débit ou à la vitesse de lecture. En direct, un bouton « Live » devrait permettre aussi de revenir instantanément au flux en temps réel après un retour en arrière.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox