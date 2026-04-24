Disney+ : jusqu’à 5 € de réduction par mois sur tous les abonnements

C’est le moment de s’abonner à Disney+. La plateforme propose une offre promotionnelle sur l’ensemble de ses formules, avec des tarifs revus à la baisse pendant trois mois, sans engagement.

Disney+ relance la bataille du streaming avec une nouvelle offre promotionnelle particulièrement agressive. Pendant une période limitée, la plateforme propose ses abonnements à prix réduit, avec un ticket d’entrée désormais fixé sous la barre des 5 euros par mois. Une initiative qui vise clairement à séduire de nouveaux abonnés, mais aussi à faire revenir d’anciens utilisateurs.

Disponible du 23 avril au 6 mai 2026, cette opération concerne l’ensemble des formules proposées par le service. L’abonnement standard avec publicité passe ainsi de 6,99 euros à 4,99 euros par mois, la formule standard sans publicité chute de 10,99 euros à 7,99 euros, tandis que l’offre premium, habituellement facturée 15,99 euros, est proposée à 10,99 euros. Ces tarifs promotionnels sont valables pendant trois mois, sans engagement, avec la possibilité de résilier à tout moment. À l’issue de cette période, les prix reviennent automatiquement à leur niveau habituel.

Au-delà du tarif, Disney+ continue de miser sur la richesse de son catalogue pour convaincre. La plateforme regroupe en effet un large éventail de contenus capables de toucher tous les publics. Les grandes franchises y occupent une place centrale, entre les univers Star Wars, Marvel, Pixar ou encore les classiques Disney. À cela s’ajoutent des productions issues de Hulu et FX, qui enrichissent l’offre avec des séries plus adultes, des thrillers ou des comédies reconnues. Les documentaires de National Geographic viennent compléter l’ensemble avec une dimension plus éducative et immersive.

Côté nouveautés, les abonnés peuvent découvrir de nombreux films récents comme Les 4 Fantastiques : Premiers Pas, Elio ou encore Lilo & Stitch, tandis que les séries ne sont pas en reste avec des titres comme Daredevil : Born Again, Grey’s Anatomy ou Malcolm : Rien n’a changé. Plusieurs sorties sont également attendues dans les prochaines semaines, dont Freaky Friday 2 ou encore de nouvelles saisons de productions originales et documentaires.

Attention toutefois pour les abonnés Freebox : pour profiter de cette offre promotionnelle, il faudra obligatoirement passer par le site officiel de Disney+ ou par son application. Ces remises ne sont pas proposées directement via l’espace abonné Freebox, ce qui impose une souscription externe pour bénéficier des tarifs réduits.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox