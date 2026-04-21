Free Pro part à la conquête des grandes entreprises avec le lancement de nouveaux forfaits mobile flexibles

Free Pro accélère sur le marché B2B. Après les TPE et PME, l’opérateur s’attaque désormais aux grandes entreprises avec une nouvelle gamme de forfaits mobiles 5G+ pensée pour couvrir tous les usages, tout en misant sur la simplicité, la flexibilité et des prix agressifs.

Free Pro poursuit son expansion sur le marché entreprises et franchit un cap stratégique. Après les TPE et PME, la filiale B2B du groupe Iliad lance une offre mobile spécifiquement pensée pour les grandes entreprises, avec l’ambition affichée de simplifier un segment souvent jugé complexe et rigide.

Dans un communiqué publié le 21 avril 2026, la filiale B2B d’Iliad annonce le lancement de ses « Forfaits Mobiles Entreprises », une gamme 5G+ structurée autour de trois grandes catégories afin de couvrir l’ensemble des usages professionnels. L’opérateur met en avant des offres « adaptées, généreuses, simples et comme toujours à prix Free », affirmant vouloir « faire tomber le dernier bastion de complexité de la téléphonie mobile ». Pensée pour des profils variés, allant du collaborateur sédentaire à l’utilisateur intensif en mobilité, cette nouvelle gamme s’articule autour de trois piliers. Les forfaits « Essentiel » ciblent les usages classiques, avec voix, SMS/MMS et une enveloppe data allant de 1 Go à l’illimité en France. Les offres « Monde » s’adressent aux collaborateurs en déplacement à l’international, intégrant communications et data dans plusieurs destinations. Enfin, les forfaits « Data » visent les usages intensifs, avec des volumes allant jusqu’à l’illimité. L’opérateur n’a toutefois pas révélé les prix de chacune de ses nouvelles offres.

Une solution flexible pour s’adapter à l’activité

Disponibles avec ou sans engagement, ces forfaits permettent aux entreprises d’ajuster leurs lignes au mois le mois, en fonction des besoins réels. Free Pro illustre cette souplesse avec un cas concret : un collaborateur peut basculer temporairement vers un forfait international avant de revenir à une offre plus standard dès le mois suivant. L’opérateur insiste sur cette capacité à « coller au plus près des usages », tout en permettant l’activation ou la résiliation de lignes sans contrainte.

Au-delà des offres, Free Pro mise également sur un outil de pilotage centralisé pour séduire les grandes structures. Une console d’administration dédiée permet de gérer en masse les lignes, de suivre les consommations en temps réel, de contrôler les usages ou encore de segmenter la facturation. L’objectif est clair : offrir « une maîtrise optimale des coûts » avec une facturation « alignée avec les usages, en toute transparence, sans frais cachés ». Cette nouvelle gamme s’appuie sur l’infrastructure mobile de Free, qui revendique plus de 30 000 sites en service et une couverture 5G/5G+ atteignant 95 % de la population. L’opérateur souligne également les performances de son réseau, citant notamment des classements favorables en matière de disponibilité et de qualité d’expérience sur les services vocaux 5G.

En parallèle, Free Pro continue de proposer une offre plus lisible pour les petites structures. Pour les TPE et PME, l’opérateur mise sur deux forfaits principaux : un forfait Free Pro 5G+ avec enveloppe data (150 en en France et 37 Go à l’étranger) et le nouveau forfait Free Pro Max plus premium, incluant notamment de la data illimitée en France mais aussi à l’étranger dans plus de 135 destinations, tous deux intégrant des outils de gestion de flotte et proposés sans engagement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox