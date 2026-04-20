Le saviez-vous : ces numéros peuvent vous coûter très cher, mais les abonnés Free Mobile et Freebox peuvent s’en protéger

Certains numéros surtaxés peuvent cacher des arnaques, mais il existe des moyens simples de les repérer, de lutter contre, et même, pour les abonnés Free, de s’en débarrasser facilement.

Les numéros surtaxés sont parfaitement légaux, mais leur utilisation est strictement encadrée. Le problème, c’est que certains fraudeurs s’en servent pour piéger les utilisateurs et leur faire payer des appels inutiles, parfois à leur insu. Pour éviter les mauvaises surprises sur votre facture, quelques repères permettent de faire la différence.

Il convient d’abord d savoir reconnaître ce type de numéros. Les numéros surtaxés ne ressemblent pas aux numéros classiques. Ils peuvent prendre plusieurs formes :

Numéros à 10 chiffres commençant par 081, 082 ou 089

Numéros courts à 4 chiffres (débutant par 10 ou entre 32 et 39)

Numéros à 6 chiffres commençant par 118

Leur tarification varie selon les cas : à la minute, à l’appel, ou les deux combinés. Un simple appel peut ainsi coûter plusieurs euros. Un autre indice visuel existe : le code couleur.

Vert : gratuit

Gris : prix d’un appel classique

Violet : numéro surtaxé

Les pièges les plus fréquents

Certaines situations doivent immédiatement vous alerter, comme un SMS ou message vocal d’un numéro inconnu vous demandant de rappeler, ou encore un bouton “cliquer pour appeler” sur un site internet peu fiable. Dans le doute, mieux vaut ne pas rappeler et vérifier le numéro via un annuaire inversé.

Si vous pensez avoir été victime d’un abus, plusieurs solutions existent :

Signaler le numéro sur surmafacture.fr

Faire un signalement sur signal.conso.gouv.fr si l’information sur le tarif n’a pas été annoncée

Transférer le message suspect au 33700 ou via son site dédié

Une solution simple : bloquer les numéros surtaxés

Bonne nouvelle, les abonnés Free peuvent activer une option pour se protéger automatiquement.

Sur Freebox (ligne fixe) : rendez-vous dans l’espace abonné, rubrique Téléphonie > gestion des services, puis activez le blocage des numéros spéciaux, en cochant la case idoine et en enregistrant les modifications.

Sur Free Mobile : l’option “blocage des numéros surtaxés” est disponible dans Mon forfait mobile > mes options.

Une fois activée, elle empêche les appels vers les numéros commençant par 089 (jusqu’à 0,80 €/min ou 3 € l’appel), les numéros courts surtaxés (jeux TV, services divers) ainsi que certains numéros spéciaux utilisés notamment pour les SMS surtaxés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox