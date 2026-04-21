Orange prépare-t-il déjà une nouvelle Livebox ? L’opérateur dépose un design inédit

Orange dépose le design d’une nouvelle Livebox, dans la lignée de la Livebox S. Mais rien n’indique que ce modèle arrivera en France.

Orange prépare-t-il déjà la suite ? Comme le rapporte Tiino-X83 sur X, l’opérateur historique français a déposé fin mars un dessin et modèle international auprès de l’INPI publié le 10 avril 2026, portant sur un « appareil de télécommunication ». Les visuels dévoilent une Livebox encore inconnue, dont le design est protégé jusqu’en 2031.

Ce modèle s’inscrit clairement dans la continuité de la Livebox S, proposée en France depuis le 10 avril 2025 dans certaines offres Livebox Fibre et chez Sosh. On retrouve ici un format compact similaire, un design vertical épuré, des lignes arrondies et une intégration plus discrète dans le foyer. La façade semble encore plus simplifiée, réduite à quelques boutons et indicateurs lumineux en comparaison de la Livebox S qui dispose d’un écran central. Ce modèle semble donc pensé pour être piloté davantage via une application.

Aucune information technique n’est associée à ce dépôt, qui ne concerne que l’apparence. Reste aussi une autre inconnue majeure, cette Livebox verra-t-elle réellement le jour en France ? Orange opère dans de nombreux pays et ce type de dépôt peut tout aussi bien concerner un futur équipement destiné à l’international, notamment en Espagne, en Roumanie ou sur d’autres marchés européens. D’autant que le calendrier interroge : l’opérateur a déjà renouvelé une partie de sa gamme il y a un an, ce qui rend un lancement imminent dans l’Hexagone peu probable.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox