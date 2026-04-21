Nouveau coup pour Prime Video qui intègre Apple TV et tous ses contenus, avec 7 jours offerts

Amazon poursuit sa stratégie d’agrégation en intégrant Apple TV+ à Prime Video, aux côtés de plateformes déjà bien installées comme HBO Max ou Paramount+. Une évolution qui confirme la transformation du service en véritable hub du streaming.

Prime Video franchit une nouvelle étape dans sa mutation en plateforme centralisatrice. Le service d’Amazon accueille désormais Apple TV parmi ses abonnements additionnels, permettant aux utilisateurs de souscrire et de regarder les contenus de la plateforme d’Apple directement depuis l’interface Prime Video. Concrètement, Apple TV devient un « channel » supplémentaire, au même titre que HBO Max, Paramount+, Ciné+ OCS et de nombreux autres services de streaming déjà accessibles via ce système. L’utilisateur peut ainsi regrouper plusieurs services payants dans une seule application, avec une facturation unifiée et une navigation centralisée. À partir d’aujourd’hui, Apple TV est disponible en France via Prime Video au prix de 9,99 € par mois ou 99 € par an. Les clients Amazon qui s’abonnent à la plateforme de la firme de Cupertino auront donc accès à du divertissement premium, notamment des séries à succès primées et des films à succès mondiaux tels que Hijack, Pluribus, Monarch: Legacy of Monsters, Silo, The Gorge, Carême, Masters of the Air, Ted Lasso, Vrais Voisins, Faux Amis, Margo a des problèmes d’Argent et bien d’autres, ainsi que du sport en direct.

Par ailleurs, Prime Video agrège également MGM+, Lionsgate+, Universal+, Shadowz, Ciné+ OCS, france.tv, INA madelen, RTL9, DAZN, Mubi, Gaumont Classique, Action, Sooner, Ligue 1+, Toute l’Histoire, Science & Vie TV, Explore, Équilibre Fitness, FizzUp, Kitchen Mania, Riding Zone TV, Chasse & Pêche, Hikayat+, Crunchyroll, ADN, Mangas, Freaks On et Love Nature.