Free craque et transforme une création de fan en publicité officielle diffusée à la TV dès ce soir

Ce soir et demain sera diffusée une publicité réalisée par un internaute pour Free Max, l’opérateur a décidé de ne plus attendre les like.

Une publicité réalisée par un internaute sera bientôt diffusée à une heure de grande écoute sur la TNT pour présenter la nouvelle offre Free Max. Une histoire amusante qui joue sur la fibre communautaire de l’opérateur. Peu de temps après le lancement de son nouveau forfait Free Max, Free a repéré la création d’un internaute proposant une idée de publicité pour son offre “révolutionnaire”.

Dans cette séquence d’une quinzaine de secondes, tout repose sur un message brut et sans artifices : « Oui bah désolé, on a mis tout le budget dans l’offre ! ». Une phrase qui renvoie directement aux premières publicités de Free, connues pour leur simplicité revendiquée et leur ton décalé. La suite enchaîne avec une présentation du forfait : data illimitée en France et dans 135 pays, à 19,99 € pour les abonnés Freebox, avant une chute ironique : « Merci Jacques, merci Free ».

Amusé, l’opérateur avait alors annoncé que si le tweet reprenant la publicité atteignait 5000 likes, elle serait alors diffusée sur la télévision. Mais si le post n’a pas pu atteindre ce pallier, l’internaute à l’origine du clip a proposé à l’opérateur une solution pour la diffuser malgré tout. Avec humour, il pointe en effet du doigt que la vidéo a été vue 49.3 milliers de fois, faisant référence à l’article de la constitution permettant au gouvernement de passer une loi sans avoir besoin d’une majorité. Free a décidé de l’appliquer, écartant le manque de votes et promettant ainsi une diffusion.

Le spot publicitaire sera donc diffusé directement sur TMC ce soir, entre 20h30 et 20h40, mais aussi demain, sur M6 entre 21h00 et 21h10, annonce l’opérateur. Serez-vous là ?

🤝 Soyez devant votre télé :

📺Sur TMC : mardi 21 entre 20h30 et 20h40

📺 Sur M6 : mercredi 22 entre 21h00 et 21h10 https://t.co/xbzsCwMJ0m — Free (@free) April 20, 2026

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox