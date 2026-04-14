Free s’amourache d’une fausse pub créée par un internaute et promet même une diffusion à la TV si…

Reprise par Free sur X, une pub non officielle décalée vantant son nouveau forfait Free Max fait écho à ses anciennes campagnes… et pourrait bien finir à l’antenne.

Free joue la carte de la proximité avec sa communauté. Sur X, l’opérateur a relayé récemment une vidéo créée par un internaute, au ton volontairement minimaliste mais cocasse, en promettant de la diffuser à la télévision si elle atteint 5 000 likes. Un clin d’œil assumé à l’ADN marketing historique du trublion..

Dans cette séquence d’une quinzaine de secondes, tout repose sur un message brut et sans artifices : « Oui bah désolé, on a mis tout le budget dans l’offre ! ». Une phrase qui renvoie directement aux premières publicités de Free, connues pour leur simplicité revendiquée et leur ton décalé. La suite enchaîne avec une présentation du forfait : data illimitée en France et dans 135 pays, à 19,99 € pour les abonnés Freebox, avant une chute ironique : « Merci Jacques, merci Free ». Pour l’heure, seuls 2000 likes sont recensés alors Free vient d’en racheter une couche ce 14 avril sur l’ex-Twitter via ce post : “Comme Justin (Bieber), likez notre tweet pour réaliser le rêve de Vincent”, regardez la vidéo et vous comprendrez.

Comme Justin, likez notre tweet pour réaliser le rêve de Vincent https://t.co/sgyI0jrobg pic.twitter.com/vml5RkLcvj — Free (@free) April 14, 2026

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox