Orange offre 4 mois de streaming illimité à ses abonnés Livebox ou mobile, même chez Sosh

Orange sort l’artillerie lourde pour le printemps avec une grosse vente flash.

À travers une vente flash, l’opérateur propose jusqu’à quatre mois gratuits à Deezer Premium. Une promotion courte, mais particulièrement agressive, qui vise clairement à séduire (ou faire revenir) les amateurs de musique en ligne. Concrètement, l’offre permet de profiter de Deezer Premium sans débourser un centime pendant quatre mois. Une période durant laquelle les utilisateurs bénéficient de l’ensemble des avantages du service :

écoute sans publicité

téléchargement des titres

lecture en mode hors ligne

accès illimité au catalogue

Mais cette gratuité n’est pas ouverte à tous. Elle est strictement réservée aux clients Orange ou Sosh, qu’il s’agisse d’abonnés internet, mobile ou TV, et uniquement en France métropolitaine.

Autre restriction importante : il ne faut pas avoir été abonné à Deezer Premium (ou à une offre Famille) au cours des 12 derniers mois. L’offre cible donc clairement les nouveaux clients ou les anciens abonnés de longue date. Le caractère “vente flash” n’est pas usurpé. La promotion est valable du 9 avril au 18 avril 2026 inclus. Passé ce délai, il ne sera plus possible d’en profiter.

La souscription doit être effectuée via les canaux officiels de l’opérateur , à savoir depuis l’écran TV Orange, ou sur les sites webs de l’opérateur. Une fois activée, l’offre est sans engagement et résiliable à tout moment. Mais attention : à l’issue des quatre mois gratuits, l’abonnement bascule automatiquement sur une formule payante classique, sauf résiliation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox