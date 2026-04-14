IPTV illégale : c’est inédit, la justice frappe partout en même temps, opérateurs, VPN et DNS doivent bloquer ces sites

Fini les blocages isolés : la justice passe à l’offensive globale contre le piratage sportif. Une décision historique qui vise simultanément tous les maillons techniques de l’IPTV.

La lutte contre le piratage sportif vient de franchir un cap inédit en France. Dans une décision spectaculaire rendue le 18 mars 2026, le tribunal judiciaire de Paris a choisi une approche radicale : frapper tous les maillons de la chaîne de diffusion pirate… en même temps.

Une offensive coordonnée sur tous les fronts

Jusqu’ici, la stratégie consistait principalement à demander aux fournisseurs d’accès à internet comme Orange ou Free de bloquer certains sites. Une méthode efficace… mais facilement contournable.

Cette fois, la justice change complètement de braquet. Le jugement cible simultanément les fournisseurs d’accès à internet, les résolveurs DNS publics, les services de VPN et les infrastructures techniques. Autrement dit, toutes les portes d’entrée utilisées par les utilisateurs d’IPTV pirate sont visées en une seule décision.

Parmi les acteurs concernés figurent notamment Google (pour ses DNS), Quad9, mais aussi des VPN comme ExpressVPN, CyberGhost ou ProtonVPN. Le cas de Cloudflare est particulièrement marquant. L’entreprise américaine se voit imposer des mesures étendues à l’ensemble de ses services : DNS, CDN et proxy. L’objectif est clair : empêcher les sites pirates de réapparaître ailleurs en contournant les blocages classiques. Cette approche dite « dynamique » permet même d’ajouter de nouveaux sites à la liste noire en cours de route, après validation par ARCOM. Le dispositif restera en place jusqu’au 21 juin 2026, soit la fin de la saison de LaLiga.

beIN Sports sauve la procédure

Fait notable, la procédure a bien failli échouer. À l’origine, c’est LaLiga qui avait saisi la justice. Mais ses demandes ont été jugées irrecevables, faute de préjudice direct en France. C’est finalement beIN Sports qui a permis de débloquer la situation. Le diffuseur a apporté des preuves concrètes de diffusion illégale de ses contenus, notamment via des constats montrant ses logos dans les flux

La décision cible explicitement 35 sites de streaming sportif parmi les plus populaires, dont certains bien connus des amateurs de retransmissions illégales. Mais au-delà de cette liste, c’est surtout la méthode qui marque un tournant : plutôt que de bloquer site par site, la justice cherche désormais à neutraliser l’écosystème entier. Voici les plateformes touchées : daddylive.dad, daddylive2.top, daddylivehd.world, daddyliveru.top, rojadirecta.at, rojadirectaenvivo.me, rojadirectaenvivo.sx, la12hd.com, jalaace2.cc, jalaliveace3.cc, stream196tp.com, hoca4u.xyz, bfpc.jllivetx.cc, bienkoora.live, kora-live.im, yalla1shoot.com, camel1.live, yacine-tv.com, ppv.to, live-match-tv.net, librefutboltv.su, yallashooot.video, tv.tflix.app, hesgoal.im, rojadirecta-tv.net, directfr.sbs, koora-live.net, live.sia-live.live, s3.stream-on.live, yacine-tv.watch, ar.kora-top.space, envivolibre.com, pl.yalashoot.xyz, tflix.live, ballcontrol.click.

Cette offensive ne s’arrête pas aux plateformes. En parallèle, les autorités françaises durcissent également le ton contre les utilisateurs. Des revendeurs d’abonnements IPTV ont récemment été condamnés, tandis que certains consommateurs ont écopé d’amendes pouvant atteindre 400 euros. Avec cette décision, la justice française envoie un message clair : le piratage ne sera plus combattu uniquement à la surface, mais en profondeur.

En attaquant simultanément les FAI, les DNS, les VPN et les infrastructures techniques, elle cherche à rendre l’accès aux flux pirates beaucoup plus complexe, voire impraticable pour le grand public.

Source : Torrentfreak

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox