Iliad accélère avec sa filiale Stancer : une offre packagée avec Free Pro en préparation et un virage européen enclenché

Quatre ans après son ouverture à des clients externes, la fintech du groupe Iliad passe à la vitesse supérieure. Stancer prépare une nouvelle phase de développement mêlant expansion internationale et synergies renforcées avec Free Pro.

Déjà forte de plus de 10 000 clients en France, Stancer se lancera en Italie le 15 avril, avec l’ouverture d’un bureau à Milan, révèle Mind. Ce marché stratégique, où Iliad est solidement implanté, apparaît particulièrement propice selon la direction de la filiale fintech du groupe, qui souligne un environnement déjà très avancé en matière de digitalisation et de facturation électronique. Après l’Italie, l’Irlande est dans le viseur, où un premier partenariat avec un opérateur télécom local est en cours de finalisation.

Jusqu’ici en retrait pour des raisons réglementaires, les synergies avec Iliad vont par ailleurs quant à elles s’intensifier en 2026 avec le lancement d’une offre packagée avec Free Pro. L’objectif est clair : transformer la fintech en levier commercial pour recruter des clients professionnels en combinant connectivité et solutions de paiement.

Créée en 2017 pour gérer les flux internes du groupe, Stancer s’est transformée en 2022 avec le lancement de Stancer Pay, une solution d’encaissement en ligne et en point de vente destinée aux indépendants et PME. L’offre s’est progressivement enrichie : terminaux de paiement, application mobile, liens de paiement, mais aussi softPOS « Tap to Pay » sur smartphone. La promesse reste inchangée, avec des tarifs annoncés jusqu’à deux à trois fois inférieurs à ceux du marché.

En parallèle, Stancer a aussi poursuivi une stratégie de partenariats, notamment avec BoursoBank, qui représente déjà plus de 10 % de son acquisition ou encore BNP Paribas. Son catalogue va s’élargir prochainement avec de nouveaux moyens de paiement comme Wero, ainsi que le paiement fractionné (BNPL). Côté performances, la fintech franchit un cap avec plus de 2 milliards d’euros de flux traités par an et environ 300 000 transactions quotidiennes. Encore déficitaire en 2024, Stancer vise toutefois la rentabilité dès 2026, portée par son expansion et la montée en puissance de ses offres.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox