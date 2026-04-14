Lidl s’apprête à débarquer dans le mobile en France avec des forfaits à prix cassés

Lidl poursuit sa diversification et s’attaque désormais aux télécoms. Déjà présent dans plusieurs pays, le distributeur prépare son arrivée en France avec des forfaits mobiles à bas prix et une stratégie bien huilée.

Déjà lancée en Allemagne, en Autriche et en Suisse, l’offre mobile de Lidl s’apprête à franchir un cap. L’enseigne prévoit un déploiement dans une trentaine de pays, dont la France selon plusieurs sources du Financial Times, mais aussi le Royaume-Uni et l’Espagne. Objectif : proposer des forfaits simples et bon marché, dans la droite ligne de son ADN. Une stratégie qui rappelle ses succès dans la distribution… mais appliquée cette fois aux télécommunications.

Pour concrétiser cette ambition, Lidl s’appuie sur 1Global, spécialiste des eSIM et des services télécoms. L’entreprise fournira toute l’infrastructure technique : gestion des abonnés, facturation, connectivité… Grâce à ce partenariat, Lidl ne sera pas un simple distributeur, mais un véritable opérateur mobile virtuel (MVNO), capable de piloter son offre de bout en bout. En France, 1Global étant déjà partenaire d’Orange, ce pourrait donc être ce réseau serait utilisé par les offres mobiles de Lidl. Cependant, le communiqué indique que la conclusion de partenariats avec des opérateurs de réseaux se fera en à travers cette collaboration. Pour l’heure, 1 Global “fournit la plateforme technique ainsi que les licences de télécommunications et les partenariats avec des opérateurs de réseaux mobiles dans douze pays“. Cette collaboration va même plus loin : la maison mère Schwarz Group a pris une participation d’environ 10 % dans 1Global, signe d’un engagement stratégique sur le long terme.

Lidl compte s’appuyer sur son application Lidl Plus, qui revendique plus de 100 millions d’utilisateurs, pour distribuer ses offres. Un levier potentiellement puissant. L’enseigne pourrait par exemple proposer des promotions croisées entre ses forfaits mobiles et ses produits en magasin, créant un écosystème unique mêlant consommation quotidienne et services numériques.

L’idée n’est pas nouvelle. Des enseignes comme Carrefour, Auchan ou E.Leclerc s’y sont déjà essayées il y a une dizaine d’années, avec des résultats mitigés. Le principal problème à l’époque : une gestion complexe de la relation client et un manque d’expertise dans les télécoms. A voir si Lidl pourrait faire la différence. Sa marque forte, sa connaissance fine de ses clients et son réseau de distribution massif jouent clairement en sa faveur, mais le marché du mobile reste ultra concurrentiel avec des acteurs bien établis.

Ce lancement ne sort pas de nulle part. Lidl accélère depuis plusieurs années dans la tech, notamment avec sa solution cloud interne devenue commerciale via STACKIT. Le groupe investit massivement, avec notamment un projet de data center géant en Allemagne capable d’accueillir des dizaines de milliers de cartes graphiques. Des clients comme SAP ou le Bayern Munich utilisent déjà ses services. L’ensemble est regroupé au sein de Schwarz Digits, une entité dédiée qui inclut aussi des activités en cybersécurité.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox