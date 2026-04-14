Orange et Sosh augmentent fortement le prix de leurs offres ADSL, la fibre devient plus attractive

L’écart entre ADSL et fibre est en train de disparaître. Avec une nouvelle hausse de 4€/mois de ses offres sur le réseau cuivre, Orange aligne désormais ses tarifs sur ceux de la fibre, au point de rendre cette dernière parfois plus attractive… et moins chère.

C’est un tournant discret mais révélateur. Depuis le 9 avril, Orange a revu à la hausse les prix de ses offres ADSL pour les nouveaux abonnés, avec une augmentation de 4 euros par mois. Une évolution qui n’a rien d’anodin : pour la première fois, le réseau cuivre se retrouve globalement au même niveau tarifaire que la fibre, pourtant bien plus performante. Dans le détail, l’offre d’entrée de gamme en ADSL, désormais baptisée Livebox Classic, est affichée à 42,99€/mois hors promotion, contre 38,99€ auparavant. La Livebox Up grimpe à 51,99€ et la Livebox Max à 57,99€, suivant la même trajectoire. Si Orange maintient une promotion à 29,99€/mois pendant un an, celle-ci est désormais identique à celle proposée sur la fibre.

La fibre au même prix… voire moins chère

En parallèle, les offres fibre d’Orange affichent exactement les mêmes tarifs promotionnels et des prix équivalents, voire identiques, une fois la période d’engagement passée. Pire pour le cuivre : certaines offres deviennent même moins compétitives. C’est notamment le cas de la nouvelle Série Spéciale Livebox Lite en ADSL, proposée à 32,99€/mois, soit plus cher que son équivalent fibre affiché à 29,99€/mois. Même logique du côté de Sosh, où l’offre ADSL passe à 24,99€/mois au lieu de 20,99€/mois, exactement au même tarif que la fibre.

Une stratégie assumée pour accélérer la fin du cuivre

Derrière cette évolution tarifaire, difficile de ne pas voir une stratégie claire : pousser les abonnés à basculer vers la fibre dans les zones encore ouvertes commercialement à l’ADSL. La fermeture progressive du réseau cuivre en France est déjà engagée, avec un calendrier qui s’étalera jusqu’à 2030. Orange, en tant qu’opérateur historique, pilote cette transition et cherche logiquement à accélérer la migration des derniers abonnés. En supprimant l’avantage prix de l’ADSL, l’opérateur envoie donc un signal simple, rester sur le cuivre n’a plus vraiment d’intérêt économique. Pour l’instant, cette hausse ne concerne que les nouveaux clients. Les abonnés actuels n’ont pas encore été impactés, mais la question d’un alignement futur reste ouverte. Orange pourrait progressivement appliquer la même logique à son parc existant, notamment à mesure que la fermeture technique du réseau cuivre se rapproche. En l’attente d’un confirmation… Du côté de la concurrence, Bouygues Telecom a d’ores et déjà mis fin à ses offres ADSL en mars 2025, en passant au 100% sur ses offres.

Découvrez notre comparateur des offres fixe et mobile

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox