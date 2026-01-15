Le report massif de la fermeture du réseau cuivre d’Orange est bienvenu selon l’Avicca, mais pourquoi ?

Alors que la fermeture du réseau cuivre devait s’imposer partout dès janvier 2026, Orange a revu ses ambitions à la baisse. Pour l’Avicca, ce report massif dans des milliers de communes est une décision de bon sens, plus respectueuse des réalités locales et de l’état réel des déploiements de fibre.

Le calendrier de fermeture du réseau téléphonique cuivre, opéré par Orange, connaît un nouveau report d’ampleur. Alors que l’ensemble des communes françaises devait initialement basculer en fermeture commerciale fin janvier 2026, près de 8 000 d’entre elles bénéficient désormais d’un délai supplémentaire. Une décision que l’Avicca, l’association des collectivités engagées pour le numérique, accueille paradoxalement de manière très favorable.

La fermeture commerciale est la première étape avant l’extinction définitive du réseau cuivre. Elle intervient au minimum un an avant la coupure technique et suppose un niveau suffisant de couverture en fibre optique. Une fois décidée, il n’est plus possible de souscrire un nouvel accès ADSL ou une ligne téléphonique reposant uniquement sur le cuivre, même si les lignes existantes continuent de fonctionner pendant au moins un an. Dans de nombreuses communes, cette fermeture est déjà effective « à l’adresse » dès lors qu’un logement est éligible à la fibre. En pratique, un report à l’échelle communale ne change donc rien pour la majorité des locaux déjà fibrés

Orange prévoyait une fermeture commerciale nationale fin janvier 2026. Après un premier report début 2025, 5 000 communes supplémentaires ont été retirées du calendrier, portant le total à environ 8 000 communes, soit plus de 22 millions de locaux. Ces reports concernent principalement les zones d’initiative publique, mais aussi les zones privées hors très dense et une large majorité des communes situées en zone très dense. Dans ces dernières, l’Avicca souligne que les déploiements de fibre sont trop lents pour envisager une fermeture du cuivre à court terme.

Une décision jugée plus réaliste

Pour l’Avicca, ce report est préférable à un maintien artificiel du calendrier initial. La trajectoire des déploiements FttH, notamment en zone très dense, n’est plus compatible avec les critères requis pour une fermeture commerciale. Selon l’association, il serait même inenvisageable d’y fermer le cuivre avant 2031 ou 2032.

L’impact concret reste toutefois limité. Même si ces communes regroupent plus de 22 millions de locaux, seuls 2 à 3 millions de foyers pourront réellement continuer à accéder plus longtemps que prévu aux services sur cuivre, la fibre étant déjà largement déployée. L’Avicca rappelle que l’Arcep exerce un contrôle effectif sur le respect des critères de fermeture. Plusieurs communes ont déjà vu leur fermeture commerciale reportée après intervention du régulateur, preuve selon elle que les ajustements opérés par Orange ne relèvent pas d’un simple retard, mais d’un nécessaire réalignement avec la réalité du terrain.

Malgré ces reports, l’Avicca continue d’encourager la migration des utilisateurs encore raccordés au cuivre vers la fibre optique. Ce message s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises et aux collectivités, appelées à anticiper la bascule de leurs bâtiments et services publics.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox