Regarder du direct sur Netflix est impossible via les décodeurs Canal+, une solution en préparation

Les abonnés équipés de décodeurs Canal+, notamment les modèles satellites les plus anciens, ne peuvent actuellement pas accéder aux contenus Netflix diffusés en direct. CANAL+ confirme la limitation et annonce qu’un correctif est en cours de développement.

Depuis plusieurs semaines, des abonnés Canal+ signalent l’impossibilité de regarder les contenus Netflix en direct, comme certains événements sportifs diffusés en live (ex. WWE) via leur décodeur. Un message d’erreur s’affiche alors à l’écran : « Cet appareil ne prend pas en charge le streaming en direct », invitant à utiliser un appareil plus récent.

Le problème touche notamment “Le Décodeur Canal+” par satellite, pourtant pleinement fonctionnel pour les contenus Netflix à la demande. Les mêmes abonnés confirment que l’accès aux lives Netflix fonctionne sans difficulté sur d’autres équipements, comme un iPhone, un iPad ou un téléviseur connecté récent, ce qui oriente clairement vers une limitation technique du décodeur.

Saisie à ce sujet, l’assistance officielle de Canal+ reconnaît le dysfonctionnement. Dans une réponse publiée sur son forum, elle a récemment indiqué : « L’accès au Live de Netflix n’est pas possible actuellement sur nos décodeurs (un développement est en cours pour le permettre). Je n’ai, en revanche, pas encore d’informations quant à une date de mise en ligne officielle. Nous vous tiendrons informés. » Une solution logicielle est donc à l’étude.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox