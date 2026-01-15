UniversCiné et Filmo fusionneront officiellement le 26 janvier, ce qui va changer avec Sooner sur les Freebox et ailleurs

Annoncée à l’automne dernier, la fusion entre UniversCiné et Filmo entre désormais dans sa phase concrète. Dans un mail adressé aujourd’hui à ses abonnés, UniversCiné confirme la naissance officielle de la plateforme Sooner, qui verra le jour le 26 janvier 2026, et détaille précisément ce qui changera ou non pour les utilisateurs.

Après plus de 18 ans d’existence, UniversCiné s’apprête à tourner une page majeure de son histoire. La plateforme française de cinéma indépendant officialise actuellement par email auprès de ses abonnés, son rapprochement avec Filmo. Comme annoncé précédemment, les deux services vont fusionner pour ne former qu’une seule et même offre : Sooner, dont le lancement est désormais fixé au 26 janvier 2026 en OTT mais aussi sur les Freebox et les box d’Orange et Bouygues Telecom.

Présentée comme une plateforme toujours aussi indépendante, cinéphile et engagée, Sooner ambitionne de devenir une référence du cinéma d’auteur et de patrimoine, en France comme en Europe. UniversCiné se veut rassurant : l’essentiel ne changera pas pour les abonnés existants. Les comptes utilisateurs, les favoris et les informations personnelles seront automatiquement transférés vers Sooner. Pour accéder à la nouvelle plateforme, il suffira de renseigner son adresse e-mail et d’activer son compte. Les films déjà achetés sur UniversCiné resteront accessibles via la rubrique « Mes films » de Sooner, tout comme les Cinépass, qui seront intégralement conservés sur le compte de chaque utilisateur.

Un catalogue largement enrichi et une interface repensée

Côté nouveautés, la fusion marque un changement en matière de volume. Sooner proposera une offre beaucoup plus vaste, avec plus de 15 000 films et séries disponibles à la location ou à l’achat, ainsi qu’un abonnement donnant accès à plus de 1 300 titres, confirmant les ambitions éditoriales évoquées à l’automne.

L’interface fera également peau neuve. UniversCiné promet une plateforme entièrement repensée et optimisée afin d’améliorer l’expérience utilisateur, un point clé face à la concurrence des grandes plateformes internationales. Sur le plan contractuel, les nouvelles conditions générales de vente s’appliqueront automatiquement au lancement de Sooner, sauf action spécifique de la part des abonnés. La plateforme précise par ailleurs que la protection des données personnelles reste assurée, avec un responsable de traitement clairement identifié dans le cadre du RGPD. Les abonnés recevront une offre dédiée quelques jours avant le lancement de Sooner, sans plus de détails à ce stade.

