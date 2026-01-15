Canal+ envoie un mail aux abonnés Freebox Ultra pour leur proposer “un avantage tarifaire” sur 2 options

Canal+ met en avant une réduction de 30 % sur les offres Apple Music Individuel et Familial, accessibles via ses options partenaires depuis fin 2024 et début 2025.

Opération séduction pour Canal+ qui adresse actuellement un courriel ciblé aux abonnés Freebox Ultra afin de mettre en avant un avantage tarifaire autour d’Apple Music, inclus via les options proposées aux clients Canal+.

Dans ce message promotionnel, le groupe audiovisuel privé rappelle que ses abonnés peuvent bénéficier d’une réduction de 30 % sur les tarifs publics d’Apple Music, tant qu’ils conservent leur abonnement Canal+. Concrètement, l’option Apple Music Individuel, disponible pour les abonnés Canal+ depuis décembre 2024, est facturée 7,69 €/mois au lieu de 10,99 €. De son côté, l’option Apple Music Familial, proposée depuis mars 2025, revient à 11,89 €/mois contre 16,99 € au tarif standard.

Canal+ insiste également sur les atouts du service d’Apple : accès à plus de 100 millions de titres, audio spatial, qualité Lossless haute résolution, Apple Music Sing et absence totale de publicité. Le courriel met enfin en avant une fonctionnalité désormais intégrée à Apple Music, permettant de transférer facilement ses playlists existantes depuis d’autres plateformes en quelques étapes, sur iPhone, iPad, Android ou via le web.

Avec cette communication directe auprès des abonnés Freebox Ultra, Canal+ poursuit ainsi sa stratégie de valorisation d’avantages partenaires, en s’appuyant sur des services premium bien identifiés pour renforcer l’attractivité de ses options.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox