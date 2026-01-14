Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : Bouygues lance une fonctionnalité évidente, Free innove mais ça ne prend pas…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

13 janvier 2023 : Free répond aux prières des abonnés

Réclamée de longue date, la possibilité de créer un bouquet de chaîne favorites commence à être déployée sur Oqee (devenu Free TV) le 13 janvier 2023, avec une mise à jour progressive sur iOS et Android. Il est ainsi possible en navigant dans l’onglet en direct de retrouver une nouvelle catégorie clairement indiquée après les chaînes recommandées et la liste complète : les favoris. Vide au départ, la section vous propose ainsi d’ajouter plusieurs chaînes pour créer votre liste de manière assez simple. Une barre de recherche est présente pour vous éviter de faire défiler la longue liste de canaux disponibles. Il suffit ensuite de cliquer sur valider une fois la sélection réalisée pour créer son bouquet de chaîne.

14 janvier 2020 : Bouygues une nouvelle Bbox

Après la Freebox Delta et One plus d’un an auparavant, la SFR Box 8 en août 2019 et quelques mois après la Livebox 5, Bouygues Telecom présentait le 14 janvier 2020 un nouveau server tape à l’oeil compatible Wi-Fi 6. Une box au design assez surprenant, tout en verticalité et avec un WiFi depuis régulièrement salué. L’opérateur est depuis passé au WiFi 7, avec un nouveau design et une nouvelle box.

15 janvier 1997 : Bouygues Telecom intègre la fonction répondeur/enregistreur dans ses forfaits mobiles

C’est une fonctionnalité si habituelle qu’on a du mal à imaginer un forfait mobile sans. Mais pourtant, c’est en janvier il y a 28 ans que Bouygues Telecom intégrait une fonction dans ses offres mobiles : la possibilité d’avoir un répondeur et d’enregistrer ces messages vocaux directement lors d’un appel. Les plus jeunes (comme votre serviteur) seront sûrement étonnés d’apprendre que cette fonction n’était pas accessible directement au lancement des offres mobiles !

15 janvier 2008 : Free est le premier opérateur à lancer son service de VOD par abonnement

Free Home Video intégral, c’est le premier service de VOD par abonnement lancé par un opérateur le 15 janvier 2008. Le service proposait de nombreuses thématiques (Cinéma, séries, Kids…) avec des programmes en HD comme Pirates des Caraïbes par exemple. Une offre qui avait bien sûr un prix : 9.99€ par mois. La SVOD made by Free, l’ancêtre de Netflix en quelque sorte !

Univers Freebox avait d’ailleurs réalisé un test détaillé lors de sa sortie, si vous voulez vous plonger dans le passé c’est par ici !

16 janvier 2007 : Présentation de la Neufbox 4

Une nouvelle box par Neuf-Cegetel a été présentée le 16 janvier 2007, avec un design assez particulier. Côté nouveauté technique, cette box triple-play intégrait notamment la gestion native du Wi-Fi, l’émission d’un hotspot NeufWifi mais aussi des ports USB maîtres pour connecter des périphériques, ainsi que deux ports Ethernet supplémentaires. Et son aspect en fait un objet assez particulier : un écran couvrait le dessus de la box pour afficher le logo de l’opérateur.

Sans rire, il n’y a pas un petit côté robot du futur ?

18 janvier 2018 : Canal lance un nouveau décodeur avec un petit échec

Tout un monde pour ce nouveau décodeur mis à disposition pour les abonnés Canal+. Lancé en début d’année par la filiale de Vivendi, il intégrait notamment le multi-live, le mode expert ou encore un assistant vocal pour naviguer d’un simple “Dis Canal”. Une fonctionnalité qui n’aura cependant pas fait date.

