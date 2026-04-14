Le nouveau forfait “révolutionnaire” de Free fait débat et c’est logique, les plateformes réinventent la roue ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Remplacer une box par Free Max, ça peut faire du bien au portefeuille !

Avec le lancement de son nouveau forfait tout illimité, Free a revu les avantages accordés à ses abonnés box pour son nouveau forfait illimité. L’opérateur enrichit ainsi son programme Free Family, qui devient plus généreux et surtout plus flexible pour les foyers équipés de plusieurs lignes mobiles. Nous vous avons expliqué cela dans notre article dédié. Certains se questionnent cependant, quel est l’avantage d’un forfait Free Max avec une Freebox ? Et bien pour l’international, ou dans le cadre d’une ligne pour un enfant par exemple, relié à votre Freebox… Et malgré certains défauts que peut relever mifig ci-dessous, il y a un avantage clair… Pour le budget !

Et niveau sobriété numérique ?

Pointé du doigt récemment par UFC-Que Choisir pour l’impact environnemental de son nouveau forfait illimité malgré une attractivité indéniable, Free défend une offre en phase avec une demande croissante et une évolution inévitable des usages. À peine lancé, le forfait Free Max continue de faire réagir. Après les critiques positives mais aussi négatives de UFC-Que Choisir sur son modèle jugé peu compatible avec la sobriété numérique, Free défend fermement sa stratégie. Face aux critiques environnementales, Free réfute toute incitation à la surconsommation. “La 5G et l’IA ne vont pas disparaître. Refuser l’illimité sur le mobile, c’est refuser la réalité numérique de 2026. On ne pousse pas la consommation : on répond à une nécessité technologique et sociale”, martèle l’opérateur. Pour l’association de consommateurs, un forfait illimité comme Free Max pousse à consommer davantage de données (vidéo, visio, IA), ce qui alimente indirectement la croissance des data centers, très énergivores, même si la data ne représente qu’une faible part des émissions du numérique. Sur le terrain énergétique, Free met en avant par ailleurs plusieurs arguments techniques. Il rappelle que la 5G est la technologie radio la plus efficace énergétiquement, capable de transporter davantage de données avec moins d’énergie par gigaoctet alors que l’association craint une utilisation plus massive du réseau mobile à la maison au détriment du WiFi. L’opérateur évoque également des actions concrètes comme l’extinction de certaines fréquences la nuit, l’optimisation du réseau via l’intelligence artificielle ou encore la signature de contrats d’énergie renouvelable couvrant 16 % de sa consommation d’ici 2027. Sa trajectoire carbone a par ailleurs été validée par l’initiative SBTi, avec un objectif de neutralité à horizon 2050. Mais le débat reste ouvert, après tout, Free entend révolutionner le marché avec cette proposition, ce qui va forcément soulever énormément de questions. Cependant, attention à ne pas mal comprendre les critiques.

Quant à l’international…

Le lancement du forfait Free Max n’est pas passé inaperçu. Avec sa promesse d’internet illimité en France et dans plus de 135 destinations, Free a frappé fort, Xavier Niel se fendant même d’une blague sur les eSIM de voyage que le forfait enterrerait. Sans surprise, cette annonce suscite déjà des réactions, notamment du côté de Ubigi, spécialiste de la connectivité eSIM, qui remet en question la pertinence même de l’illimité. La liste des critiques sont longues, et si certaines peuvent être nuancées, d’autres se font entendre. Dans notre espace commentaire, les deux visions s’affrontent.

Et si Disney+ réinventait la TV ?

Bonne nouvelle pour les amateurs de sport en streaming : ESPN arrive officiellement sur Disney+ dans une large partie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. Une intégration stratégique qui marque une nouvelle étape dans la transformation de la plateforme, désormais bien décidée à s’imposer aussi sur le terrain du sport en direct. Depuis le 7 avril 2026, les abonnés à Disney+ dans 53 pays, dont la France, peuvent accéder directement à une sélection de contenus ESPN, sans passer par une application tierce. Avec cette expansion, ESPN est désormais accessible via Disney+ dans près de 100 marchés à travers le monde. Avec l’ajout du sport à un catalogue de documentaires et de fiction, certains se disent cependant que les services de streaming deviennent de plus en plus… de la télé. Qu’en pensez-vous ?

Certains auraient aimé être dédommagés…

Le feuilleton judiciaire autour des forfaits RED by SFR vient de connaître son épilogue. Dans un message publié aujourd’hui sur le compte X officiel de RED et sur son site web officiel, SFR confirme sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris pour pratiques commerciales trompeuses. La publication est une procédure assez classique dans ce type de cas, les juges mettant généralement en place ce type de mesure pour une plus grande transparence. L’amende est corsée : 10 millions d’euros, mais certains auraient préféré des dommages et intérêts.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox