Disney+ passe à la vitesse supérieure et enrichit sa plateforme avec un géant du sport

Films, séries, documentaires… et désormais sport en direct : Disney+ élargit son terrain de jeu avec l’intégration d’ESPN dans des dizaines de pays.

Bonne nouvelle pour les amateurs de sport en streaming : ESPN arrive officiellement sur Disney+ dans une large partie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. Une intégration stratégique qui marque une nouvelle étape dans la transformation de la plateforme, désormais bien décidée à s’imposer aussi sur le terrain du sport en direct.

Depuis le 7 avril 2026, les abonnés à Disney+ dans 53 pays, dont la France, peuvent accéder directement à une sélection de contenus ESPN, sans passer par une application tierce. Avec cette expansion, ESPN est désormais accessible via Disney+ dans près de 100 marchés à travers le monde.

En Europe, cette arrivée vient renforcer une offre sportive déjà en développement. En Asie-Pacifique, le lancement se fait dans un premier temps avec une sélection de contenus en anglais, notamment au Japon, en Corée, à Singapour, à Taïwan ou encore à Hong Kong.

L’objectif est clair : centraliser le divertissement et le sport dans une seule application, avec un accès simplifié pour les abonnés. Cette nouvelle section ESPN sur Disney+ ne se limite pas à quelques programmes. Les abonnés peuvent déjà retrouver, selon les géographies, des événements sportifs en direct, des émissions de plateau, des documentaires, dont la célèbre collection 30 for 30 ou encore des programmes d’analyse comme ESPN FC, annonce Disney. À terme, l’offre doit s’enrichir avec des milliers d’événements en direct sur l’année, notamment autour de grandes compétitions américaines.

Parmi les contenus attendus dans les prochains mois, on peut compter notamment la NBA dès la saison 2026-2027, la NHL, les compétitions universitaires de la NCAA, dont la célèbre March Madness, du football universitaire et des bowls games, des événements plus atypiques comme la Little League World Series

Avec cette intégration, Disney+ accélère clairement sur le sport, un terrain déjà occupé par plusieurs acteurs du streaming. L’idée est de proposer une offre plus complète, capable de rivaliser avec des plateformes spécialisées ou des diffuseurs traditionnels. Si on peut noter que Prime Video a déjà un pied dedans en ayant acquis certains droits, la logique est simple : le sport en direct reste l’un des contenus les plus attractifs pour fidéliser les abonnés. En l’intégrant directement à Disney+, le groupe simplifie l’accès et renforce la valeur perçue de son abonnement.

Cette arrivée d’ESPN s’inscrit dans une transformation plus large de Disney+, qui ne se limite plus aux films et aux séries. En Europe, la plateforme propose déjà plusieurs compétitions sportives, comme : la Ligue des champions féminine de l’UEFA, certaines compétitions européennes de football selon les pays, des événements esport en Asie. Avec ESPN, Disney+ franchit un cap supplémentaire en ajoutant une dimension internationale et multi-sports à son catalogue.

Si le catalogue varie encore selon les pays, Disney+ et ESPN promettent une montée en puissance rapide. L’objectif est d’enrichir progressivement l’offre pour proposer, à terme, une expérience sportive complète directement intégrée à la plateforme. Pour rappel, Disney+ standard avec Pub est inclus dans l’offre Freebox Ultra.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox