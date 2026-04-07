Le retour de Game One se ferait sous un autre nom, la balle est dans le camp des opérateurs et de Canal+

Game One pourrait renaître dès la rentrée sous une nouvelle identité. Porté par ses équipes historiques, le projet est prêt… mais son lancement dépend désormais entièrement des accords avec des diffuseurs majeurs.

Disparue fin décembre 2025 après 27 ans d’antenne, Game One pourrait faire son retour dès la rentrée prochaine. Mais cette renaissance ne se fera pas à l’identique : la chaîne dédiée aux jeux vidéo devrait revenir sous un nouveau nom, avec ses équipes historiques… à condition que les discussions avec les diffuseurs aboutissent.

Le projet est porté par l’homme d’affaires David Neichel, qui vise un redémarrage au 1er septembre. L’objectif est clair : relancer une chaîne autour du jeu vidéo et de la culture japonaise en s’appuyant sur ceux qui ont fait le succès de Game One.Une vingtaine d’anciens collaborateurs devraient ainsi être rappelés, tandis que des figures emblématiques comme Julien Tellouck, Marcus ou Kayane pourraient retrouver l’antenne. Le projet, financé par plusieurs investisseurs français issus du secteur du jeu vidéo, représente plusieurs millions d’euros.

Cette future chaîne ne s’appellera cependant pas Game One. Les discussions engagées avec Paramount Global pour récupérer la marque n’ont pas abouti. Résultat : une nouvelle identité, composée de deux mots, est en préparation. Si le nom reste encore secret, le concept est déjà défini : une fusion des univers de Game One et de J-One, avec une programmation modernisée.

La clé : être repris par les opérateurs

Si tout semble prêt sur le papier, le véritable enjeu est ailleurs. La relance dépend désormais entièrement des accords de distribution avec les opérateurs : Canal+, Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free. Sans référencement dans leurs bouquets, la chaîne ne pourra tout simplement pas exister. À l’inverse, un accord rapide permettrait un retour dès la rentrée.

“Les retours sont positifs, il y a une envie que la chaîne revienne”, assure David Neichel, mais rien n’est encore signé. En attendant, les équipes historiques ont déjà repris la parole en ligne avec “La team : Le Respawn”, un talk-show hebdomadaire diffusé sur internet. Le programme a réuni près de 10 000 spectateurs en simultané lors de ses premières émissions, confirmant selon ses créateurs qu’il existe toujours une attente forte du public. Si la chaîne revient, ce format devrait naturellement intégrer la grille.

Dans un paysage audiovisuel dominé par les plateformes, notamment YouTube, le pari peut sembler risqué. Mais pour ses porteurs, la télévision conserve un rôle à jouer, notamment sur un registre plus familial et fédérateur. Game One rassemblait encore près de 3 millions de téléspectateurs mensuels avant sa fermeture, preuve que le jeu vidéo garde une place à la télévision.

Source : RTL

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox