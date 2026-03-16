Bonne nouvelle : Game One devrait faire son grand retour à la télévision cette année

Un projet pour relancer la chaîne est en cours, avec un lancement prévu pour la rentrée prochaine.

Arrêtée brutalement fin 2025, la chaîne dédiée au jeu vidéo Game One devrait finalement revenir à l’antenne. Un projet de relance porté par des investisseurs français prévoit un retour de la marque dès septembre 2026, selon des informations du média spécialisé Satellifacts.

La disparition de Game One avait été actée fin décembre 2025 dans le cadre d’une restructuration menée par Paramount Skydance. Après plus de vingt-sept ans d’existence, la chaîne pionnière du jeu vidéo en France semblait alors condamnée. Mais de nombreuses négociations ont été lancées, des appels du pied de la part de l’équipe et une vraie mobilisation, au point de même déclencher une émission ponctuelle sur Twitch reprenant tous les codes de la chaîne.

Ainsi, au final, un projet de reprise est en préparation. L’information a notamment été confirmée par Julien Tellouck, figure historique de la chaîne, qui a évoqué ce retour sur le réseau social X.

Un projet porté par des acteurs du gaming

La relance de la chaîne serait menée par un consortium d’investisseurs français dirigé par David Neichel, ancien dirigeant de ESL Gaming. L’objectif n’est pas seulement de faire revivre la marque, mais de la repositionner dans l’écosystème actuel du jeu vidéo.

Le projet prévoit une diffusion multiplateforme, combinant télévision linéaire, streaming et contenus numériques. Aucune information cependant sur des accords avec les opérateurs pour la distribution. La ligne éditoriale devrait toutefois conserver l’ADN historique de la chaîne, centré sur les univers gaming, tech et manga. Avec cette relance prévue en 2026, les nouveaux investisseurs espèrent capitaliser sur une communauté fidèle et un marché du jeu vidéo toujours dynamique, afin de redonner une place à cette marque emblématique dans le paysage audiovisuel français.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox