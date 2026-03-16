Orange obtient une victoire dans un conflit pour déployer son réseau fibre, avec l’aval de l’État

Matignon a donné son feu vert à Orange pour poursuivre le déploiement de la fibre optique dans plusieurs communes de Mayotte. Une décision qui met fin au bras de fer avec l’opérateur local Mayotte THD et rebat les cartes du projet initial.

Le gouvernement a mis fin au conflit opposant Orange à Mayotte THD concernant le déploiement de la fibre optique dans l’archipel. Selon les informations du quotidien Le Monde, Matignon a autorisé l’opérateur historique à poursuivre ses travaux dans les communes les plus peuplées de Mayotte, remettant en cause la délégation de service public attribuée fin 2024 à l’opérateur local.

Orange autorisé à déployer la fibre dans les principales communes

La décision permet à Orange de raccorder environ 28 000 foyers dans cinq communes : Mamoudzou, Tsingoni, Koungou, Pamandzi et Dzaoudzi. Cette décision modifie profondément le projet initial. Le 19 décembre 2024, la collectivité avait attribué une délégation de service public à Mayotte THD pour déployer la fibre sur l’ensemble du territoire. Mais avec l’autorisation accordée à Orange, cette DSP devrait désormais se concentrer sur les zones rurales.

Pour justifier son choix, le gouvernement met en avant un argument budgétaire : l’État ne souhaite pas subventionner un réseau dans des zones où un opérateur privé investit déjà. La DSP attribuée à Mayotte THD représentait un investissement total d’environ 183 millions d’euros, dont la moitié devait être financée par l’État. Dans un contexte de contraintes budgétaires, laisser Orange déployer son propre réseau permettrait de réduire la facture publique.

L’exécutif évoque également un enjeu de rapidité. L’objectif est d’accélérer l’arrivée de la fibre dans l’archipel afin d’éviter que les habitants ne se tournent vers des solutions alternatives comme Starlink, le réseau de satellites développé par Elon Musk.

Un conflit né après le cyclone Chido

Le différend entre les deux opérateurs remonte aux conséquences du Cyclone Chido, qui a frappé Mayotte le 14 décembre 2024. La catastrophe avait provoqué de lourds dégâts humains et matériels, détruisant également une grande partie des infrastructures Internet du territoire.

Plutôt que de remettre en état son ancien réseau ADSL, Orange avait choisi de déployer directement la fibre optique. Les discussions avec Mayotte THD n’ayant pas abouti, l’opérateur avait lancé ses travaux au printemps 2025, déclenchant un conflit ouvert entre les deux acteurs. Après la décision du gouvernement, le département de Mayotte devra désormais renégocier les conditions de la délégation de service public accordée à Mayotte THD, voire envisager sa résiliation. Dans ce cas, l’opérateur pourrait être indemnisé avant le lancement d’un nouvel appel d’offres pour poursuivre la généralisation de la fibre dans ce territoire d’environ 329 000 habitants.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox